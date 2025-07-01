جامعة خليفة والمركز الوطني للأرصاد يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي

أبوظبي في الأول من يوليو/وام/ وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأرصاد لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والتقني.

وقع المذكرة سعادة الدكتورعبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وسعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة وتهدف إلى تعزيز التعاون في البحوث المشتركة وتبادل المعرفة وتطوير مبادرات مستقبلية تتماشى مع الأولويات الوطنية والمصالح المشتركة.

وعبر إبراهيم الحجري عن فخر جامعة خليفة بدورها الرائد في دعم المبادرات الوطنية التي تجمع ما بين التميز الأكاديمي والتأثير العالمي.

وقال إنه من خلال تعاوننا مع المركز الوطني للأرصاد، نعمل على تعزيز الشراكات في مجالات مثل علوم المناخ والبحوث القطبية والتقنيات الجوية واصفا التعاون بأنه خطوة متقدمة لتوحيد جهود المؤسستين في دعم طموح دولة الإمارات لتحقيق الريادة في الابتكار والبحوث البيئية والتعاون العلمي الدولي.

من جانبه قال عبدالله أحمد المندوس إن هذه الشراكة مع جامعة خليفة تعكس حرصنا المشترك على دفع عجلة التطور في التميز العلمي وتطوير الحلول التي تسهم في التصدي للتحديات المناخية والبيئية والسعي من خلال الجمع بين خبراتنا التشغيلية والقدرات الأكاديمية التي تتمتع بها الجامعة، إلى تمهيد الطريق أمام البحوث الفعالة والابتكارات التكنولوجية وتطوير القدرات الوطنية لدعم أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة على المدى البعيد.

تهدف جامعة خليفة والمركز الوطني للأرصاد، من خلال هذه المذكرة، إلى بحث فرص التعاون في مجال إجراء الدراسات العلمية المشتركة وتبادل الخبرات وتوفير الخدمات الاستشارية وتنظيم الفعاليات الأكاديمية والتقنية وتنفيذ برامج التدريب والتطوير المشتركة.

وتتعاون جامعة خليفة مع المركز الوطني للأرصاد في مجالات بحثية هامة تشمل العلوم القطبية وتلقيح السحب وتكنولوجيا المسيرات.

وشارك باحثون من جامعة خليفة بشكل فعال في ورش نظمها المركز الوطني للأرصاد فيما تتعاون المؤسستان في الوقت الحالي بتطوير مقترحات توظف الأنظمة القائمة على المسيرات في البحوث البيئية والأرصاد.