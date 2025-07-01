"موارد الشارقة" تناقش موازنة 2026

الشارقة في الأول من يوليو/ وام / ناقشت دائرة الموارد البشرية في الشارقة محاور موازنتها لعام 2026 وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس الدائرة وحضور سعادة ماجد حمد المري، مدير الدائرة، وعدد من الخبراء ومديري الإدارات.

استعرض الاجتماع المقترحات والملاحظات الهادفة إلى تطوير آليات العمل المالي وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد ودور الموازنة في دعم الأهداف الاستراتيجية للدائرة، لا سيما في مجالات الاستثمار وتنمية الموارد البشرية وتعزيز جودة الخدمات.

وكرّم رئيس الدائرة الفريق المالي المسؤول عن إعداد الموازنة، تقديراً لجهودهم ومساهمتهم الفاعلة في مسيرة التطوير المؤسسي.