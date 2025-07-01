منتخبنا للريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات في بطولتي إيطاليا وبلغاريا

روما - صوفيا في الأول من يوليو/وام/ أحرز منتخب الإمارات للريشة الطائرة 5 ميداليات في بطولتي إيطاليا المفتوحة 2025، وبلغاريا للناشئين، بواقع ذهبيتين و3 برونزيات.

فقد شهدت بطولة بلغاريا فوز اللاعب ريان ملحان، بذهبية فردي الناشئين تحت 19 سنة، واللاعبة ميشا عمر بذهبية الفتيات للفئة نفسها، بينما أحرزت اللاعبة فيدههي كاليداسان، الميدالية البرونزية.

وحقق اللاعبان عبدالعزيز محمد يحيى وريان ملحان، برونزية زوجي تحت 19 سنة، في حين نجح التوأم ديف وديرين أيابان بحصد برونزية زوجي الرجال في بطولة إيطاليا المفتوحة بعد أداء مميز في نصف النهائي أمام لاعبين من إنجلترا ضمن التصنيف المتقدم.

وأكدت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن هذه الإنجازات تعكس نجاح برنامج مسار النخبة الذي أطلقه الاتحاد مؤخراً، بالتعاون مع لجنة النخبة في وزارة الرياضة، بهدف اكتشاف المواهب وصقلها من خلال برامج تدريبية متقدمة، ومشاركات دولية نوعية.