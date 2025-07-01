أبوظبي تستضيف بطولة “يو .إف .سي 321” أكتوبر المقبل

أبوظبي في الأول من يوليو/وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومنظمة “يو إف سي” للفنون القتالية المختلطة استضافة بطولة “يو.إف .سي 321” يوم 25 أكتوبر المقبل في “الاتحاد أرينا” بجزيرة ياس، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم رياضات النزال على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات “أسبوع أبوظبي للتحدي”.

تُتوّج نزالات “يو. إف. سي 321” أسبوعاً كاملاً من الفعاليات التي تحتفي برياضات الفنون القتالية المختلطة، وتشمل لقاءات جماهيرية مع النجوم، وتحديات لياقة بدنية، وتجارب ترفيهية حية في مختلف أنحاء العاصمة.

وسجّلت أبوظبي منذ عام 2010 استضافة أكثر من 20 بطولة من تنظيم “يو. إف .سي”، ما عزز مكانتها وجهة عالمية لرياضات الفنون القتالية المختلطة، ورسّخ شعبيتها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وتحتضن العاصمة الإماراتية يوم 26 يوليو الجاري “ليلة النزال من يو. إف .سي: ويتاكر ضد دي ريدر”في “الاتحاد أرينا”، وتشهد مواجهة مرتقبة بين بطل الوزن المتوسط السابق روبرت ويتاكر، والمصنف خامساً عالمياً، والنجم الصاعد رينير دي ريدر.