"الفاو" تنظم ورشتين فنيتين لدعم خطة التنمية الزراعية المستدامة في أبوظبي

روما في الأول من يوليو/ وام/ نظّمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ورشتي عمل فنيتين بمقر المنظمة الرئيسي بروما، لتعزيز فهم الأدوات المبنية على البيانات والأدلة المستخدمة في إعداد خطة التنمية الزراعية المستدامة 2025–2034 في إمارة أبوظبي.

أُقيمت الورشتان، في إطار تطوير القدرات الوطنية في مجالات التخطيط القائم على الأدلة، والرصد، وإعداد الميزانيات، للبرامج المنبثقة عن خطة التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي.

شارك في التدريب 30 خبيراً من الهيئة، إلى جانب مختصين فنيين من عدد من إدارات الفاو، منها إدارة الأراضي والمياه، ومكتب تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، وإدارة السياسات والاقتصاد الزراعي والغذائي، ومركز الاستثمار، إضافة إلى خبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية (IIASA)، وشركاء آخرين.

اشتملت الورشة الأولى - التي أُقيمت بإشراف وحدة المعلومات الجغرافية التابعة لإدارة الأراضي والمياه في الفاو- على محاور عدة شملت نمذجة إنتاجية المحاصيل، والتصنيف الزراعي البيئي، وتقييم ملاءمة المحاصيل.

وتلقى المشاركون تدريباً عملياً على منصات النمذجة مثل AquaCrop وAPSIM، وتعرّفوا إلى إطار التصنيف الزراعي البيئي المطوّر بالتعاون مع (IIASA)، والذي يصنّف الأنظمة الزراعية حسب المناخ والمياه والتربة والتضاريس، ويقيّم ملاءمة 51 محصولاً رئيساً.

وأُجريت تدريبات عملية لمحاكاة الإنتاج الزراعي وتطوير خرائط تدعم اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن توزيع الأراضي واختيار المحاصيل ضمن البيئات المناخية الزراعية في أبوظبي.

وركزت الورشة الثانية، التي قدّمها خبراء من مركز الاستثمار التابع للفاو على إعداد الميزانيات وتقدير التكاليف التشغيلية والاستثمارية باستخدام تطبيقات متخصصة.

ومكّنت هذه الورشة المشاركين من إعداد جداول تمويل وخطط تنفيذ متكاملة بناءً على دراسات حالة واقعية من خطة التنمية الزراعية المستدامة.

وقال أرمين سيدراكـيان، الخبير الاقتصادي في مكتب الفاو الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن إن هذه الورش تجسد التزام الفاو بدعم تنفيذ خطة التنمية الزراعية المستدامة من خلال تعزيز المعرفة والمهارات الفنية، مشيرا إلى أن بناء القدرات الفنية يسهم بتحويل الخطة إلى نتائج ملموسة.

من جانبه، أكد سعادة المهندس أحمد خالد عثمان، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية أن الورش قدّمت أدوات تحليلية متقدمة تدعم اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع الفاو في تعزيز جاهزية قطاع الزراعة في الإمارة، وتحفيز الابتكار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تندرج هذه الورش ضمن الدعم الفني المستمر الذي تقدمه الفاو لمشروع "خطة التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي"، والتي تهدف إلى توفير إطار تخطيط شامل وخارطة طريق لعشر سنوات، لتمكين التحول المستدام في القطاع الزراعي من خلال البيانات، والخبرات الفنية، والأدوات المتخصصة.