صندوق محمد بن راشد للابتكار يدشن مقره الجديد بمركز دبي التجاري العالمي

دبي في الأول من يوليو / وام / دشّن صندوق محمد بن راشد للابتكار، التابع لوزارة المالية، مقره الجديد في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في دعم الابتكار الحكومي وتعزيز التعاون بين المبتكرين ورواد الأعمال، ضمن بيئة عمل متكاملة تُحفز على تبادل المعرفة وتطوير الحلول المبتكرة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم تحت شعار "الابتكار من أجل حياة أفضل"، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وأعضاء لجنة إدارة الصندوق وشركائه.

يضم المقر الجديد أقساماً تفاعلية ومساحات مرنة للعمل المشترك، إلى جانب مرافق متطورة لاستضافة الفعاليات وورش العمل، ليكون منصة متكاملة لدعم المشاركين في برامج الصندوق، مثل برنامج "مسرّع الابتكار" وبرنامج "الضمانات".

شهد الحفل استعراضاً لعدد من قصص النجاح التي حققها أعضاء الصندوق، إلى جانب عروض تفاعلية سلطت الضوء على إسهام الصندوق في دعم مشاريع مبتكرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدّم.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن افتتاح المقر الجديد خطوة نوعية تعزز البنية المؤسسية لمنظومة الابتكار في الدولة، وتجسّد التزام الحكومة بتحويل الخطط إلى مبادرات عملية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الابتكار أصبح ضرورة إستراتيجية لتطوير اقتصاد المعرفة.

من جانبه، أوضح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار من خلال توفير بيئة مرنة ومحفزة تشمل أطر تنظيمية متقدمة وخدمات دعم واستثمارات مستدامة، مؤكدا أن الصندوق يشكّل ركيزة محورية في هذه المنظومة من خلال تمكين الشركات الناشئة والكفاءات الوطنية.

بدوره أشار سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إلى أن المقر الجديد يعكس التزام الصندوق بتحويل أفكار المبتكرين إلى حلول عملية، لافتا إلى أن المساحات التفاعلية تسهم في تعزيز فرص التعاون وبناء شراكات مؤثرة.

تخلل الحفل عرض فني تفاعلي للفنان الإماراتي عبدالله لطفي بعنوان "الابتكار من أجل حياة أفضل"، استخدم فيه تقنيات الواقع المعزز لتجسيد دور الإبداع في بناء مستقبل مستدام.

يأتي افتتاح المقر الجديد ضمن جهود الصندوق لتوسيع نطاق الابتكار الحكومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة شاملة توفر الدعم والبنية التحتية الذكية للمبتكرين في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.