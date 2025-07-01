برنامج الأغذية العالمى : اللاجئون الفارون من السودان يواجهون جوعا متصاعدا

جنيف فى الأول من يوليو/وام/ كشف “برنامج الأغذية العالمى” عن أن اللاجئين الفارين من السودان يواجهون جوعا وسوء تغذية متصاعدين فى ظل انخفاض كبير فى المساعدات الغذائية.

وقال “شون هيوز” منسق الطوارئ التابع للبرنامج فى السودان في تصريحات اليوم للصحفيين فى جنيف عبر الفيديو إن النقص الحاد فى التمويل يعنى أن البرنامج لن يتمكن من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية بالمستويات الحالية مالم يتم توفير تمويل جديد.

ولفت إلى أن البرنامج قدم منذ اندلاع النزاع مساعدات طارئة للاجئين الفارين إلى سبع دول مجاورة تشمل جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان وأوغندا وأضاف أن عمليات البرنامج فى أربع دول هى جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وليبيا - تعاني الآن من نقص حاد في التمويل محذرة من أن جميع أشكال الدعم قد تتوقف في هذه الدول الأربع خلال الأشهر المقبلة مع نفاد الموارد بينما يواجه الوافدون الجدد فى ثلاثة بلدان مضيفة أخرى هي جنوب السودان وأوغندا وتشاد انخفاضا في حصصهم الغذائية.

وناشد البرنامج العالم العمل على توفير تمويل بحوالى 200 مليون دولار لدعم اللاجئين في الدول المجاورة خلال الأشهر الستة المقبلة و575 مليون دولار إضافية لعمليات انقاذ الأرواح داخل السودان.