"الاتحاد الخيرية" تدعم مشروع صيانة المساجد في عجمان بـ450 ألف درهم

عجمان في الأول من يوليو/ وام/ قدمت مؤسسة الاتحاد الخيرية دعما بقيمة 450,000 درهم إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة – مكتب عجمان، للإسهام في مشروع صيانة المساجد بالإمارة.

جرى تسليم شيك الدعم بحضور سعادة حارب العرياني، الأمين العام لمؤسسة الاتحاد الخيرية، وسعادة ناصر الجنيبي، مديرها العام وسعادة عبيد حمد الزعابي، مدير مكتب الهيئة في عجمان.

يأتي هذا الدعم في إطار دور المؤسسة في الإسهام بالمشاريع التي تعنى بخدمة المساجد وتهيئتها للمصلين، بما ينسجم مع رسالتها في دعم المبادرات المستدامة ذات الأثر الإيجابي.