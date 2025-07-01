مستشفى القاسمي يجري عمليات متقدمة لعلاج الضغط الرئوي باستخدام الكي بالقسطرة

الشارقة في الأول من يوليو/وام/ نجح مركز القلب في مستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ، في إجراء ثلاث عمليات متقدمة لعلاج ارتفاع الضغط الرئوي باستخدام تقنية الكي بالقسطرة عبر جهاز "بادن "أحد أحدث الابتكارات العلاجية على مستوى العالم لعلاج هذا المرض المزمن وذلك في خطوة طبية نوعية تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط .

أجريت العمليات بنجاح على يد فريق طبي محلي من مركز القلب في مستشفى القاسمي، بمشاركة خبراء من الصين وغادر المرضى المستشفى في اليوم التالي بحالة صحية مستقرة دون تسجيل أي مضاعفات.

يمثل هذا التدخل نقلة نوعية في أساليب علاج الضغط الرئوي المرتفع، الذي كان يعتمد سابقاً على الأدوية والمغذيات بشكل مكثف، مع نتائج محدودة.

توفر التقنية الجديدة خياراً علاجياً أكثر فعالية وأملاً للمرضى الذين يعانون من أعراض مزمنة تؤثر سلباً على جودة حياتهم.

تعد القسطرة المستخدمة في هذا النوع من التدخل معترفاً بها من قبل الهيئة الأوروبية وتم استخدامها في نحو 1000 حالة على مستوى العالم بنتائج مبشرة، فيما يعتبر هذا الخيار اقتصادياً وأكثر استدامة مقارنة بالعلاجات الدوائية طويلة المدى .

وأعرب الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي، عن فخره بهذا الإنجاز الطبي، مشيراً إلى أن استخدام تقنية الكي بالقسطرة لعلاج الضغط الرئوي يمثل خطوة عملية نحو تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة ومعقدة، كانت خياراتهم العلاجية محدودة في السابق.