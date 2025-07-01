مركز النقل المتكامل يحصد جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز مجلس هارفارد للأعمال

أبوظبي في الأول من يوليو/وام/ حصد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، جائزتين ذهبيتين مرموقتين ضمن جوائز مجلس هارفارد للأعمال لعام 2025 عن فئة الاستدامة لمشروع "برنامج الحافلات الخضراء"، وفئة المساهمة المجتمعية لمشروع "نظام سلامة لإدارة عمليات النقل المدرسي".

تم الإعلان عن الجوائز خلال “مؤتمر الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي ” الذي استضافته الجمعية الملكية للفنون والصناعة والتجارة في لندن.

ويجسّد "برنامج الحافلات الخضراء" التزام المركز بالتحوّل إلى وسائل نقل منخفضة الانبعاثات، إذ يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، من خلال التوسع في تشغيل الحافلات الكهربائية وحافلات الهيدروجين، بما يدعم تحقيق مستهدف التحوّل إلى منطقة خضراء بالكامل بحلول عام 2050.

فيما يعد مشروع “نظام سلامة لإدارة عمليات النقل المدرسي” نموذجًا متقدمًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل ويركّز على حماية الطلاب وتعزيز السلامة خلال تنقّلاتهم اليومية.

يتميّز المشروع بتكامل أبعاده التقنية والمجتمعية، وتوافقه مع مستهدفات "مئوية الإمارات 2071"، إلى جانب ما حقّقه من أثر اجتماعي ملموس وشراكات واسعة مع الجهات المعنية.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة إن هذا التكريم الدولي يعكس فاعلية المشاريع التي ينفّذها مركز النقل المتكامل فى مجالات الاستدامة والسلامة، ويُعزّز توجهنا نحو تطوير حلول تنقّل ذكية تخدم المجتمع وتدعم الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي مؤكداً مواصلة العمل على توسيع نطاق هذه المبادرات بالتعاون مع شركائنا لتحقيق أثر ملموس ومستدام.

تكرّس هذه الجوائز العالمية مكانة مركز النقل المتكامل مؤسسة رائدة في الحوكمة الذكية وقطاع النقل المستدام، وتُجسّد رؤيته فى توظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع ودعم الأجندة الوطنية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة أبوظبي بين أبرز المدن العالمية فى مجالات التنقّل المتقدم.



