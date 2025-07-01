"الدار" تستحوذ على أصول لوجستية من "الواحة كابيتال" بـ530 مليون درهم

أبوظبي في الأول من يوليو/وام/ أعلنت مجموعة “الدار”اليوم استحواذها على مجموعة من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجودة من شركة "الواحة كابيتال"، بقيمة 530 مليون درهم.

تضم الصفقة مستودعات وعقارات متخصصة تدعم قطاعات الصناعات الخفيفة تقع جميعها ضمن مجمّع "المركز" الصناعي أحد أبرز المشاريع المتكاملة في منطقة الظفرة بأبوظبي لتُضيف إلى محفظة "الدار للاستثمار" مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 182,500 متر مربع من الأصول اللوجستية المُدرة للدخل.

وتتوزع هذه الأصول العقارية، المتاحة بنظام "التملك الحر"، ضمن مجمع "المركز" الصناعي، الذي يمتد على مساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع، وجرى تطويره من قِبل شركة "الواحة لاند" التابعة والمملوكة بالكامل لـ "الواحة كابيتال".

يُعد مجمّع "المركز" أحد المناطق الاقتصادية الخاصة بدولة الإمارات، ما يمنح مستأجريه العديد من المزايا والتسهيلات، ومع توافر إمكانات تطوير إضافية داخل هذا المجمّع، تفتح هذه الصفقة آفاقًا واعدة أمام كل من الدار والواحة كابيتال لاستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي.

يمتاز "المركز" ببنية تحتية متقدمة، مستفيداً من الطلب المتسارع على المساحات اللوجستية المدفوع بجملةٍ من العوامل الرئيسية، مثل ازدهار حركة التجارة الإقليمية، والنمو المضطرد في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب الزيادة المستمرة في التعداد السكاني.

وتتميز الأصول العقارية التي استحوذت عليها الدار بتصميمها المعماري المرن، الذي يتيح للمستأجرين خيارات واسعة من المساحات والوحدات المتنوعة من حيث الحجم والارتفاع، مما يوفر مرونة استثنائية تلبي مختلف الاحتياجات التشغيلية.

وتتمتع هذه الأصول بمعدلات إشغال شبه كاملة، وقاعدة متنوعة تضم مستأجرين من كبرى الشركات الدولية والإقليمية والجهات الحكومية.

وتمثّل هذه الصفقة إضافةً نوعيةً إلى محفظة المجموعة المتنامية من الأصول اللوجستية، والتي تضم كذلك مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" و"7 سنترال لوجيستكس" في مجمع دبي للاستثمار، بالإضافة إلى أصول إستراتيجية مرتقبة في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي ومواقع أخرى في منطقة دبي الجنوب.

وتعزز الصفقة من محفظة الدار المتنامية في القطاع اللوجستي بدولة الإمارات، لترتفع مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير إلى أكثر من 600,000 متر مربع، بما في ذلك الأصول التشغيلية والمشاريع قيد الإنشاء والتطوير.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، إن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الدخل وتنمية الأصول المدرة للإيرادات، مشيرا إلى أن الطلب على المساحات الصناعية عالية الجودة في أبوظبي ودبي يشهد نمواً متسارعاً.

من جانبه، أشار محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى “الواحة كابيتال” إلى أن دعم الشركة لمشروع "المركز" أسهم في تحويله إلى ركيزة لوجستية وصناعية في أبوظبي، مؤكداً أن هذه الصفقة تعكس جودة الأصول وإمكانات التوسع المستقبلي، وإسهامها في دعم التنوع الاقتصادي للإمارة.