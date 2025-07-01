0.6% ارتفاعا بمعدل البطالة في النمسا خلال يونيو

فيينا في الأول من يوليو/وام/ ارتفع معدل البطالة في النمسا بنسبة 0.6% ليصل إلى 6.8% خلال شهر يونيو الماضي وذلك على أساس شهري ليبلغ عدد الأفراد العاطلين والمسجلين في برامج التدريب، لدى مكاتب العمل على مستوى النمسا، 364,419 شخصًا.

وأظهرت أحدث بيانات رسمية، صدرت اليوم عن دائرة مكاتب العمل في النمسا، استمرار زيادة معدل البطالة في شهر يونيو، الذي شهد زيادة كبيرة في عدد العاطلين بلغت 9.3% تمثل نحو 24.500 شخص، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2024.

وسجلت العاصمة النمساوية فيينا أعلى معدل بطالة، على مستوى جميع ولايات النمسا التسع بنسبة بلغت 11.4%، وتصدرت ولاية فيينا قائمة الولايات الأكثر بطالة، بفارق كبير عن ولاية "بورغنلاند"، التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 6.1%.

وقالت كورينا شومان، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية إن هذه التطورات تؤكد ضرورة اتخاذ تدابير سياسية فعّالة بسوق العمل لتحقيق الاستقرار".

وأوضح يوهانس كوبف، رئيس دائرة مكاتب العمل، أنه بالرغم من ظهور بوادر للانتعاش الاقتصادي في الأفق، إلا أن البطالة مازالت ترتفع بشكل ملحوظ في النمسا منذ أبريل 2023.

ويرى محللون أن التباطؤ الاقتصادي المستمر منذ عامين في النمسا، مازال يلقي بظلاله على فرص العمل ويؤثر بالسلب على عدد الوظائف الشاغرة المتاحة في السوق.

وأظهرت الأرقام الرسمية انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في يونيو الماضي بنسبة 13.8% إلى 84.357 وظيفة، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي 2024.