طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي في الأول من يوليو/وام/ توقع “المركز الوطني للأرصاد” أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً وعلى السواحل يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غرباً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س والخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:58 والمد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند 11:41 والجزر الثاني عند الساعة 00:16 .

ويكون بحرعمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:39 والمد الثاني عند الساعة 03:55 والجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:46.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 40 29 90 15

دبي 39 30 90 30

الشارقة 39 30 85 30

عجمان 38 31 90 40

أم القيوين 40 28 90 30

رأس الخيمة 42 29 75 35

الفجيرة 36 32 85 55

العـين 44 29 70 15

ليوا 42 27 55 15

الرويس 39 28 65 15

السلع 41 31 55 15

دلـمـا 38 30 65 25

طنب الكبرى / الصغرى 37 31 90 40

أبو موسى 36 31 90 40

