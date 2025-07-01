دوري أدنوك للمحترفين .. الصرب والبرتغاليون يتصدرون المشهد التدريبي

دبي في الأول من يوليو/وام/اكتملت تشكيلات الأجهزة الفنية لأندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، استعداداً لانطلاق تحضيرات الموسم الرياضي 2025-2026، وسط تنوع في الجنسيات والمدارس التدريبية التي تمثل ثلاث قارات، وتصدرها المدربون الصرب والبرتغاليون، مع حضور لافت لمدربين من آسيا وأفريقيا، بينهم مدرب إماراتي وحيد.

توزعت جنسيات مدربي الأندية الـ14 بواقع 5 مدربين من صربيا، و4 من البرتغال، ومدرب واحد من كل من الإمارات، وبلغاريا، ومونتينيجرو، والمغرب، وإيران.

وتصدرت صربيا قائمة المدربين الأكثر تمثيلاً في المسابقة بعد تعاقد النصر مع سلافيسا يوكانوفيتش، واستعانة الشارقة بخدمات ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل السابق، فيما واصل فلاديمير إيفيتش مشواره مع العين، وجوران توفيجدزيتش مع عجمان، إلى جانب استمرار فوك رازوفيتش مع اتحاد كلباء.

أما المدرسة البرتغالية، فقد توزعت على 4 أندية بعدما تعاقد الوصل مع المدرب لويس كاسترو، والوحدة مع المدرب خوسيه مورايس، في حين حافظ شباب الأهلي على المدرب باولو سوزا، واستمر برونو بيريرا مع دبا.

وفي بقية الأندية، تعاقد بني ياس مع البلغاري إيفايلو بيتيف، والظفرة مع المونتينيجري زيلكو بيتروفيتش، فيما يواصل المغربي الحسين عموتة قيادة الجزيرة، والإيراني فرهاد مجيدي مع البطائح.

ويعد المدرب الإماراتي حسن العبدولي، الذي تعاقد معه نادي خورفكان، المدرب الوطني الوحيد في الدوري، بعد قيادته السابقة لفريق دبا الحصن.