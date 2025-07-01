"غرفة أبوظبي" تُطلق برنامجها الاستراتيجي للتواصل مع الشركاء

أبوظبي في الأول من يوليو/وام/ أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برنامجها الاستراتيجي للتواصل مع الشركاء، بهدف بناء وتعزيز العلاقات مع الشركاء الرئيسيين المحليين والدوليين بما يسهم في ترسيخ دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.

وفي إطار البرنامج، قام وفد من الغرفة برئاسة سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، بزيارة ميدانية إلى ثلاثة من أبرز المراكز الصناعية في أبوظبي، شملت مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد)، ومجمع المعادن، والمنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي "جوسيك"، التي تُعد ركائز أساسية لتحقيق أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

شهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة وشركة مقاطعة جيانغسو للتعاون والاستثمار الأجنبي المحدودة (جوسيك)، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والصين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين الخاص في البلدين.

تهدف الاتفاقية إلى تسهيل إبرام الشراكات، وتوفير الخدمات الداعمة والاستشارات القانونية والتدريب، وربط الشركات المحلية بنظرائها الصينيين، بما يتيح فرصاً جديدة للاستثمار والنمو في الأسواق العالمية.

وقال سعادة شامس الظاهري إن البرنامج يهدف إلى إقامة شراكات فعّالة تحقق قيمة اقتصادية مستدامة، مشيداً بمساهمة "كيزاد"، ومجمع المعادن، و"منطقة جوسيك" في دعم القطاع الصناعي في أبوظبي، الذي يمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد سعي الغرفة من خلال هذا البرنامج إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للاستثمار والابتكار، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية مع "جوسيك" يعد أحد مخرجات البرنامج، ويعكس التزام الغرفة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم الأهداف التنموية طويلة الأجل للإمارة.

وتوفر "كيزاد" منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعية، وتلعب دوراً مهماً في استقطاب الاستثمارات الدولية، بينما يقدّم "مجمع المعادن" بنية تحتية متطورة لصناعة المعادن، تُمكّن الشركات من تحسين كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف.

أما "منطقة جوسيك"، التي أُنشئت عام 2017، فقد طورت مركزاً صناعياً بمساحة 2.2 كيلو متر مربع ضمن "كيزاد"، مع خطط توسعية مستقبلية تصل إلى 10 كيلو مترات مربعة، بما يشمل مرافق سكنية تستوعب أكثر من 3,000 عامل، والتزمت أكثر من 40 شركة صينية بالعمل في المنطقة، بإجمالي استثمارات تجاوز 2.5 مليار درهم.

تعكس هذه الشراكة النمو المتسارع في العلاقات التجارية بين الإمارات والصين، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 7.3 مليار درهم في عام 2000 إلى 374 مليار درهم في 2024.

وشهدت الاستثمارات الإماراتية في الصين نمواً بنسبة 120% خلال العقدين الماضيين، فيما ارتفع عدد الشركات الصينية المسجلة لدى غرفة أبوظبي بنسبة 69.4% في عام 2024.

وبموجب الاتفاقية، تحظى "منطقة جوسيك" وشركاتها بإمكانية أوسع للاستفادة من خدمات غرفة أبوظبي والمشاركة في الفعاليات الاستثمارية والمنتديات الاقتصادية، مما يعزز من فرص التعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين.