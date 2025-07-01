طرق دبي تنجز حزمة من التحسينات المرورية السريعة

دبي في الأول من يوليو/وام/ أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من التحسينات المرورية السريعة، بهدف تعزيز الربط بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل عبر شارع الميدان.

شملت التحسينات توسعة مخرج من شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان من مسار واحد إلى مسارين، وتوسعة الجسر أعلى شارع الخيل الأول من 3 إلى 4 مسارات في كلا الاتجاهين، ما رفع الطاقة الاستيعابية من 4500 إلى 6000 مركبة في الساعة، وأسهم في خفض زمن العبور خلال الذروة بنسبة 40%.

كما تمت توسعة المخرج رقم (D69) باتجاه شارعي الخيل والميدان من مسار إلى مسارين، مما ضاعف القدرة الاستيعابية إلى 3000 مركبة في الساعة، وقلل زمن الرحلة بنسبة 40%، وطوابير الانتظار بنسبة 50%.

وشملت التحسينات توسعة وصلات الربط بين الطريق السطحي والجسر أعلى شارع الخيل الأول من مسار واحد إلى مسارين، مما ساعد على تقليل الازدحام وتحسين انسيابية الحركة بنسبة تجاوزت 50%، خاصة خلال فترات الظهيرة والمساء.

يأتي هذا الإنجاز ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية لتنفيذ أكثر من 75 تحسينا مروريا في مناطق حيوية من دبي خلال عام 2025، بما يعزز كفاءة شبكة الطرق ويدعم جودة الحياة في الإمارة، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالميًا في البنية التحتية والنقل المستدام.