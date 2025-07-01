6787 طالبا يشاركون في 403 حلقات قرآنية بمراكز "إسلامية دبي" خلال النصف الأول

دبي في الأول من يوليو/وام/ شهدت مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في دبي خلال النصف الأول من عام 2025 تنظيم 403 حلقات قرآنية نشطة، استفاد منها 6787 طالبا وطالبة من مختلف الأعمار، بينهم 2803 مواطنين، ما يعكس ثقة المجتمع المتزايدة بدور المراكز في بناء جيل قرآني معتز بقيمه وهويته.

وأعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن المراكز شهدت أيضا خلال الفترة ذاتها، تخريج 16 حافظا وحافظة للقرآن الكريم كاملا، وتحقيق 13 طالبا مراكز متقدمة في مسابقات قرآنية محلية، في تأكيد على جودة البرامج التعليمية والكفاءات المؤهلة التي توفرها المراكز.

وأوضح الدكتور عبدالله عبدالجبار، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة، أن هذه النتائج تعكس الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وحرص دبي على تعزيز مكانتها منارة قرآنية عالمية تحتضن الأجيال وتغرس القيم القرآنية النبيلة.

وأكد عبدالجبار استمرار تطوير المناهج والبرامج لإعداد شخصية قرآنية متزنة، قادرة على حمل رسالة القرآن بثقة ووعي، بما يتوافق مع تطلعات القيادة في بناء مجتمع متماسك ومستقيم مستنير بتعاليم كتاب الله.