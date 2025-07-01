شرطة دبي تؤكد أهمية دور الأسرة في حماية الأبناء من آفة المخدرات

دبي في الأول من يوليو/وام/ واصل المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي أعماله في “دبي فستيفال سيتي” وتستمرعلى مدار ثلاثة أيام، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار “أسرة واعية .. مجتمع آمن”.

يشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية منها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وخدمة الأمين، والمركز الوطني للتأهيل، ومركز إرادة، إلى جانب عدد من الإدارات المتخصصة بشرطة دبي.

وأكد العميد خالد بن مويزه، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المعرض يعكس التزام شرطة دبي بتعزيز الأمن المجتمعي والوقاية من المخدرات، مشيراً إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الآفة وضرورة تكامل الجهود بين الجهات الصحية والاجتماعية والأمنية، ودور الأسرة المحوري في حماية الأبناء.

وقدمت هيئة تنمية المجتمع من جانبها شرحاً عن خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين من الإدمان وأسرهم فيما استعرض مستشفى الأمل التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الخدمات الطبية والعلاجية المتخصصة.

وتعرف الحضور على خدمة “عين الشرطة” للإبلاغ السري عبر تطبيق شرطة دبي، إضافة إلى خدمات مركز الاتصال 901 ومبادرة “على دربك” التي تقدم عدة خدمات أمنية بالشراكة مع شركات الوقود.

وقدم مجلس الروح الإيجابية مبادراته المجتمعية والرياضية لتعزيز التواصل مع المجتمع ودعم قيم التسامح والتعايش.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيسة المجلس أهمية إشراك المجتمع في فرق تطوعية ورياضية لتعزيز المسؤولية الأمنية.