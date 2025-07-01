جلسة حوارية لـ "مكتبات الشارقة" حول رسالة الحضارة الإسلامية

الشارقة في الأول من يوليو/وام/ نظّمت "مكتبات الشارقة" في مجمع القرآن الكريم جلسة حوارية فكرية تحت عنوان “الرسالة الثقافية”بالتعاون مع المجمع والجامعة القاسمية وذلك في إطار احتفالات الشارقة بمرور مائة عام على تأسيس مكتبتها العامة.

تأتي الجلسة التي شارك فيها الدكتور ناصر الفلاسي الأستاذ المساعد في قسم التاريخ بجامعة زايد والدكتور عبد الحكيم الأنيس الخبير العلمي في مجمع القرآن الكريم ضمن سلسلة مبادرات "مكتبات الشارقة" الرامية إلى إحياء التراث المعرفي العربي والإسلامي وتعزيز مكانة المكتبات مراكز إشعاع ثقافي في المجتمع .

شهدت الجلسة طرحاً فكرياً متنوعاً قدّم خلاله المتحدثان قراءة تحليلية في تطوّر الإدارة في الحضارة الإسلامية وعدالة النظام المالي الإسلامي وتفوقه على النماذج الغربية والرومانية إلى جانب استعراض جوانب من طرائف التأليف في التراث العربي في لفتة تظهر ثراء المحتوى الفكري والإنساني لعلماء المسلمين وخصوصية موضوعاتهم وأساليبهم التي سبقت في كثير منها الطروحات الحديثة في مجالات الفكر والصحة والاجتماع.

وسلّط ناصر الفلاسي خلال الجلسة الضوء على تطور الإدارة في الحضارة الإسلامية واستعرض ملامح "ثقافة الرحمة" في الإدارة المالية الإسلامية.

وقدّم عبد الحكيم الأنيس ورقة تحت عنوان "طرائف التأليف في التراث العربي" أضاء فيها على غنى التراث العربي والإسلامي بالعلوم والفنون والمعارف .

شهدت الفعالية ورشة فنية متخصصة في الخط العربي والزخرفة الإسلامية أتيحت فيها الفرصة للمشاركين لاستكشاف جماليات الفنون الإسلامية وتاريخها العريق ضمن رؤية متكاملة تجمع بين الفكر والإبداع.