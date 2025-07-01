انطلاق فعاليات عروض صيف الشارقة 2025

الشارقة في الأول من يونيو/وام/ انطلقت اليوم فعاليات "عروض صيف الشارقة 2025" التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1000 متجر وأكبر مراكز التسوق والفنادق والوجهات السياحية في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

تأتي هذه الدورة تحت شعار “عروض استثنائية لصيف لا يُنسى” وتتضمن أكثر من 75 فعالية متنوعة إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية المحلية والعالمية.

وتشمل الفعاليات أيضا سحوبات على جوائز تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم، إلى جانب إطلاق الشخصية الترويجية الجديدة "شمسة"، التي ستضيف أجواءً من البهجة والطاقة الإيجابية طيلة فترة الصيف.

وتقدم "عروض صيف الشارقة" هذا العام برنامجا حافلا من الأنشطة الممتعة والتجارب الترفيهية، التي تقدمها أكثر من 19 وجهة صيفية في الإمارة، إلى جانب عروض ترويجية حصرية من المراكز التجارية والأسواق.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، أن هذه الفعالية تمثل محطة استراتيجية مهمة في تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية وتجارية متكاملة، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه المبادرات يندرج ضمن رؤية طموحة تهدف إلى دعم قطاعات التجزئة والسياحة، ورفع جودة الحياة في الشارقة.

من جانبه، أوضح سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الحدث يُجسد التزام الغرفة بدعم الحراك الاقتصادي في الإمارة وتقديم تجربة تسوق وترفيه متكاملة للعائلات والزوار، تعزز من جاذبية الشارقة وجهة تسوق وسياحة متميزة.

وتتضمن الفعاليات أيضاً أنشطة صيفية مخصصة للأطفال، تشمل ورش العمل والمخيمات الصيفية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومؤسسة الشارقة للفنون، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

وتشهد مدينة خورفكان مجموعة من الأنشطة والفعاليات البحرية المميزة.

وتشارك في الحدث 23 منشأة فندقية تقدم أكثر من 35 باقة فندقية مختلفة، ضمن عروض خاصة مصممة لجعل تجربة الزوار أكثر راحة وتنوعاً.

وتشهد عروض صيف الشارقة هذا العام إطلاق تطبيق ذكي صُمم خصيصًا لتمكين الزوار والمتسوقين من المشاركة في السحوبات الإلكترونية بسهولة وخصصت اللجنة المنظمة منصة إلكترونية متكاملة عبر الموقع الرسمي www.shjsummer.ae .

يوفر الموقع والتطبيق تفاصيل العروض اليومية والباقات الفندقية وروابط الحجز ويتيحان للمستخدمين الدخول التلقائي في السحوبات عند إجراء عمليات الشراء أو الحجز من خلال القنوات الرسمية.