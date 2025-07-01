"راك سنترال" برأس الخيمة يواصل استقطاب المزيد من المستثمرين

رأس الخيمة في الأول من يوليو/وام/ أعلنت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن إتمام صفقة استحواذ استراتيجية على قطعة أرض لصالح شركة "ميجور ديفلوبرز" ضمن مشروع "مرجان" التجاري المقبل متعدد الاستخدامات "راك سنترال" في رأس الخيمة.

وتم التوقيع الرسمي في "منتجع موفنبيك جزيرة المرجان"، إيذاناً بإطلاق ثاني مشروع لـ"ميجور ديفلوبرز" في رأس الخيمة، وتعزيزاً لالتزامها تجاه منظومة الإمارة التجارية والاستثمارية ذات معدلات النمو العالية.

ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع متعدد الاستخدامات عالي الأداء بحلول الربع الرابع في عام 2028، وسيمتد على مساحة مخصصة للبناء 265000 قدم مربعة بما يعزز مكانة "راك سنترال" وجهة متطورة ومتكاملة للعيش والعمل.

وبعد نجاح إطلاق مشروعها الرائد "مانتا باي" في جزيرة المرجان، يُؤكد هذا المشروع الجديد ثقة "ميجور ديفلوبرز" المتواصلة بالرؤية الاقتصادية للإمارة ونهجها القائم على البنية التحتية لتحقيق النمو المستدام.

وقال المهندس عبدالله راشد العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان : " لقد قمنا من خلال ’راك سنترال‘ بإنشاء مشروع ضخم يتماشى هيكلياً مع النمو الإقليمي، وأنماط الاستثمار العالمية، وأهداف التنويع الاقتصادي المحلي ويعد قرار ’ميجور ديفلوبرز‘ الاستثمار في هذه الوجهة ذات الاستخدامات المتعددة دليلاً على المكانة المتنامية التي تتمتع بها رأس الخيمة بوصفها محركا اقتصاديا مستداما يسهم في دفع عجلة النمو والتقدم.

ورحب بمشاركة ’ميجور ديفلوبرز‘ في تطوير مشروع ’راك سنترال‘، وقال : "نتطلع إلى إضافة مميزة لهويته المتطورة.

من جانبه، قال أندريه تشارابيناك، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجور ديفلوبرز": "يمثل مشروع ’راك سنترال‘ نموذجاً فريداً يجمع بين استشراف المستقبل والبنية التحتية والتوافق الإقليمي ولذلك، يسرنا في ’ميجر ديفلوبرز‘ أن نسهم في دفع عجلة النمو في إمارة رأس الخيمة من خلال هذا المشروع الجديد متعدد الاستخدامات، والذي يُتوقع أن يُشكل أحد أكثر المراكز الاقتصادية ربحية واستشرافاً للمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف :" نتطلع إلى مواصلة دعم هذا المشروع الطموح من خلال تصميمنا المعماري المبتكر وخبرتنا الواسعة وأدائنا المتميز". يعد مشروع "راك سنترال" منطقة للأعمال تم تخطيطها بعناية فائقة لتكون النواة التجارية لإمارة رأس الخيمة، حيث توفر أساسيات فريدة للاستثمار مثل الملكية الكاملة للأجانب، والضرائب المنخفضة، والعوائد الاستثمارية العالية ويسهم موقع "راك سنترال" الاستراتيجي وتصميمه الذكي في جعله من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار في المنطقة.

وانطلاقاً من فلسفة "العمل، العيش، الترفيه"، تجمع المنطقة بين البنية التحتية للأعمال والتخطيط الذي يركز على الإنسان لخلق منظومة حضرية مترابطة ومتكاملة.

وتشكل شراكات "مرجان" الاستراتيجية لتطوير مشروع “راك سنترال” المتفرد بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي، وإطلالته المميزة على نادي الحمرا للجولف والخليج العربي، فرصة استثمارية جذابة للشركات متعددة الجنسيات من مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك الضيافة، والترفيه، والتجزئة، والقطاع المالي، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع البناء والتشييد.

ويضم المخطط الرئيسي لمشروع "راك سنترال" ثلاثة ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية المؤجرة، وأكثر من 4,000 شقة سكنية، بالإضافة إلى أربعة فنادق بسعة تتجاوز 1,000 غرفة فندقية، والعديد من مرافق البيع بالتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

كما يتضمن المشروع عدة مبانٍ متصلة وأكثر من 1,000 موقف للسيارات للزوار ويجري العمل حالياً على بناء المقر الرئيسي للمشروع، والذي سيمثل المجمع الأساسي للأعمال، ومن المتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2027.