جامعة الإمارات للطيران تحتفل بتخريج دفعتها الخامسة والثلاثين

دبي في 1 يوليو /وام/ احتفلت جامعة الإمارات للطيران بتخريج الدفعة الـ35 وكرّمت 154 من خريجيها الذين اجتازوا بنجاح متطلبات التخرج ويتأهبون لدخول عالم صناعة الطيران، وذلك تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس الجامعة.

وسلّم سموه الخريجين شهاداتهم خلال الحفل بحضور عائلات الخريجين وأصدقائهم، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وعدد من مسؤولي مجموعة الإمارات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن جامعة الإمارات للطيران تواصل أداء دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية، من خلال تأهيل كفاءات متخصصة تخدم أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة، وهو قطاع الطيران، مشيراً إلى أن الجامعة لا تقتصر على كونها مؤسسة أكاديمية، بل تُعد ركيزة استراتيجية في مجالات التدريب، والبحث والتطوير، وتعزيز التكامل بين المعرفة والتطبيق العملي.

وأكد سموه الالتزام الثابت بدعم مسيرة الجامعة، وتعزيز قدراتها من خلال قيادات المجموعة والاستثمارات المستمرة في قدراتها المستقبلية، مهنئاً جميع الخريجين على إنجازهم، ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.

وقال البروفيسور أحمد العلي، نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران إن تخرّج هذه الدفعة يشكل محطة محورية تتزامن مع مرحلة تحوّل كبرى يشهدها قطاع الطيران محلياً وعالمياً، وبدخولهم إلى هذا القطاع الحيوي، يجسد الخريجون الجيل الجديد من الكفاءات القادرة على دفع عجلة الابتكار وضمان استدامة النمو في صناعة تواجه تحديات متزايدة على صعيد الخبرات المتخصصة.

ومنذ تأسيسها عام 1991، خرّجت الجامعة أكثر من 26 ألف خريج وخريجة، أصبحوا جزءاً فاعلاً من منظومة الطيران في دولة الإمارات وخارجها، مساهمة بذلك في تطوير الكفاءات وبناء مستقبل القطاع على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب دعم احتياجات طيران الإمارات من الكوادر المؤهلة.

وضمّت دفعة هذا العام طلاباً من أكثر من 25 جنسية، ضمن مجموعة من البرامج الأكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، شملت تخصصات مثل إدارة الطيران، وسلامة الطيران، وإدارة النقل الجوي، وهندسة الفضاء والطيران.

كما ضمت دفعة هذا العام 154 خريجاً وخريجة، من بينهم 24 طالب دراسات عليا و130 طالب بكالوريوس، منهم عدد من الطلبة ترعاهم طيران الإمارات.

وكرّمت الجامعة 19 طالباً وطالبة من أصحاب الأداء الأكاديمي المتميز في مختلف التخصصات، وحصل أكثر من 650 طالباً على فرصة للتدرب لدى مجموعة الإمارات لأكثر من فصل دراسي واحد خلال السنوات الأربع الماضية.

ويُعدّ برنامج التدريب الداخلي لدى مجموعة الإمارات فرصة قيّمة لاكتساب الخبرة العملية ضمن بيئة عمل حقيقية، كجزء من المسار الأكاديمي للطلاب.

ويخوض الطلاب الجامعيون تدريباً عملياً يمتد لفصل دراسي واحد، يحصلون من خلاله على ما يصل إلى 15 ساعة معتمدة تُحتسب ضمن متطلبات التخرج.