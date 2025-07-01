رئيس الدولة يستقبل وفد مكتب شؤون حجاج الإمارات ويشيد بجهودهم

أبوظبي في الأول من يوليو / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، في قصر البحر بأبوظبي، وفد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات واللجان التابعة المعنية بشؤون حجاج الدولة خلال أدائهم مناسك الحج هذا العام.

وأشاد سموه خلال اللقاء بالجهود التي بذلها مكتب شؤون الحجاج في تقديم الخدمات وجميع التسهيلات إلى حجاج الدولة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

واطلع سموه خلال اللقاء على المبادرات والبرامج التي نفذها المكتب لخدمة الحجاج ومتابعة شؤونهم في الأراضي المقدسة مما وفر لهم أقصى درجات الرعاية والاهتمام بجانب الخطط المستقبلية التي يعتزم المكتب تنفيذها لتطوير خدماته ومبادراته الخاصة بتنظيم شؤون حجاج الدولة خلال السنوات المقبلة.

من جانبه أشاد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بالدعم والاهتمام اللذين حظي بهما حجاج الإمارات من قبل صاحب السمو رئيس الدولة ومتابعته المستمرة لشؤونهم خلال أدائهم مناسك الحج مثمناً توجيهات سموه بشأن توفير جميع الإمكانات من أجل تيسير مهام المكتب ودعم جهوده في خدمة حجاج الدولة، كما أشاد الدرعي بتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة ومستوى التعاون والتنسيق بينها، من أجل الارتقاء بخدمات حجاج الإمارات.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين.