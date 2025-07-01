120 مشاركا في البرنامج الصيفي لـ"شطرنج الشارقة"

الشارقة في الأول من يوليو / وام / انطلقت اليوم فعاليات برنامج النشاط الصيفي "عطلتنا غير" والذي ينظمه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار 5 أسابيع تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 120 مشاركا من 7 إلى 12 سنة.

ويشتمل "عطلتنا غير" على العديد من الأنشطة الثقافية والمجتمعية والترفيهية والعلمية والرياضية كما يتضمن العديد من الفعاليات الداخلية مثل حلقات تحفيظ القرآن الكريم والجلسات القرائية والأنشطة الرياضية وتعليم مبادئ لعبة الشطرنج بالإضافة الى تنظيم النادي للعديد من البطولات الدولية والمحلية واستقبال المنتسبين من مختلف الأعمار ومن جميع الجنسيات.

وأكد خليفة المزروعي عضو مجلس ادارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج المشرف العام على النشاط الصيفي أن الأسبوع الأول من البرنامج يركز على الإبداع من خلال فعاليات متنوعة وأنشطة شطرنجية، بالإضافة إلى رحلة علمية إلى مركز الشارقة لعلوم الفضاء وجوائز يومية للمشاركين.

وأوضح أن تنوع الفعاليات يهدف لجذب الصغار والشباب وتمكينهم من ممارسة هواياتهم بشكل آمن وممتع إلى جانب توعيتهم بالسلوكيات الصحيحة تجاه المحافظة على البيئة بجميع أشكالها وممارسة القراءة كسلوك معرفي مستدام وتدريبهم على مختلف الفنون والمهارات والارتقاء بمستوى قدراتهم ومواهبهم، منوها بأن التنوع في الفعاليات مع إقامة بطولات في التوقيت نفسه من شأنه أن يحفز الصغار على الانضمام لممارسة لعبة الأذكياء وهذا الربط بين الأنشطة المجتمعية والنشاط الشطرنجي يحقق الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها ضمن استراتيجيته.