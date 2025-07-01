موسيقى وخرائط وقصص خلال يوليو في مكتبة محمد بن راشد

دبي في الاول من يوليو / وام / تواصل مكتبة محمد بن راشد تعزيز مكانتها كمركز معرفي وثقافي نابض بالحياة، عبر تنظيم سلسلة متنوعة من الفعاليات وورش العمل خلال شهر يوليو، تجمع بين الترفيه والتعليم، وتستهدف مختلف الفئات العمرية من المجتمع.

وتنطلق الفعاليات بأمسية موسيقية تنظم بالتعاون مع وزارة الثقافة وفرقة الإمارات الموسيقية، بمشاركة الفنانين أحمد الرضوان وسيف العلي وجاسم محمد، بقيادة المايسترو أحمد طه، في عرض فني يدمج بين الأصالة الموسيقية وروح الهوية الإماراتية والخليجية.

كما تنظم المكتبة ورشة “فن الأطالس والخرائط” التي تتيح للمشاركين فرصة استكشاف تاريخ تصميم الخرائط والتعرف على أساليب الرسم الإبداعي باستخدام الرموز والألوان، مع عرض نماذج من أطالس وخرائط نادرة وتجربة تصميم خريطة فنية خاصة. وفي إطار مبادرة “حياتنا في الإمارات” التي أطلقها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تُعقد ورشة لكتابة القصص الواقعية بالتعاون مع صندوق الوطن، بهدف توثيق تجارب ملهمة عاشها أفراد المجتمع في الدولة، تمهيداً لإصدار مجموعة قصصية أو تنظيم معرض خاص.

وتشهد المكتبة أمسية سينمائية بالتعاون مع “سينيوليو”، تُعرض خلالها أفلام قصيرة من عدة دول، منها الفيلم الإسباني “زميل صف”، والبولندي “انقطاع”، والمصري “قناص”، والكوري الجنوبي “دوامة”.

وتنظم المكتبة جلسة حوارية ضمن برنامج “تمكين العقول” لمناقشة كتاب “الشيخ التنفيذي” للدكتور يسار جرار، كما يشمل البرنامج الصيفي للمكتبة فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال واليافعين، إلى جانب إطلاق كتاب “مدرسة أبي” لمحمد جاسم الريس، وتنظيم بطولة الشطرنج الخاطف بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، وورشة “عدسة نحو السماء” المتخصصة بتصوير الفلك، وختام الفعاليات بتوقيع ومناقشة كتاب “طوايا ومسرحيات أخرى” للكاتب عبدالله صالح الرميثي.