"ياس ووتروورلد أبوظبي" تفتتح توسعتها الجديدة

أبوظبي في الأول من يوليو / وام / افتتحت "ياس ووتروورلد جزيرة ياس – أبوظبي"، مدينة الألعاب المائية الرائدة في المنطقة، توسعتها الجديدة رسميًا اليوم، والتي تمتد على مساحة 13,445 مترًا مربعًا، لتعزز بذلك من مكانتها كأكبر وجهة مائية في المنطقة.

وتضم التوسعة الجديدة أكثر من 20 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية مبتكرة، إلى جانب مطعم جديد بالكامل، ليصل بذلك إجمالي العروض إلى أكثر من 60 تجربة ومرفق ترفيهي عالمي المستوى، تُلبي مختلف فئات الزوار من العائلات إلى عشّاق المغامرات. وتُقدّم للزوار تجربة غامرة في "المدينة المفقودة" التي تعد امتدادًا سردياً لقصة "أسطورة اللؤلؤة المفقودة" التي تشكّل جوهر هوية الوجهة.

وشهدت المدينة مساء أمس حفل افتتاح بحضور سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال" إلى جانب عدد من كبار الشخصيات، والإعلاميين، وصنّاع المحتوى.

وتتنوع هذه الإضافات بين ألعاب مليئة بالتحدي والحركة، ومناطق مائية ملائمة للعائلات الأمر الذي يعزز من جاذبية المدينة أمام مختلف فئات الزوار، سواء العائلات أو الأصدقاء أو عشّاق التجارب والمغامرات ومحبي الاكتشاف والتسلية المتواصلة.

ومن بين التجارب الجديدة، تبرز كل من "فلج ريس"، أول منزلقة مائية مزدوجة من نوعها في المنطقة تُوفّر مسارًا تفاعليًا حافلًا بالمسارات السريعة والتحديات التنافسية.

أما لعبة "غضب بهموت"، فتمنح محبّي المغامرات تجربة مائية فريدة مليئة بالمفاجآت.

وللضيوف الصغار، تقدم "الساحل جونيور"، أول جولة بوميرانجو مصغّرة خالية من الجاذبية في المنطقة، تتميز بمنزلقات متعرجة، وزوايا انحدار حادّة، وقفزات عمودية لمغامرة مليئة بالنشاط والتحدي.

وتشمل الإضافات الجديدة أيضاً تجربة "المفرس"، وهي منزلقة مائية مستوحاة من البيئة الصحراوية، تنتهي بمنطقة هبوط حيوية، إلى جانب "ريد ديون"، وهي منزلقة مغلقة متعددة الانحناءات صُمّمت خصيصًا لمحبّي التحدي من الصغار.

كما تقدم "الدوامة جونيور" نسخة مصغرة من اللعبة الشهيرة في المدينة، لتنقل أجواءها الحماسية إلى الأطفال عبر دوامات سلسة وانحدارات ممتعة.

ولتجربة جماعية تفاعلية، تتيح "متاهة مادنس" للعائلات الانزلاق في مساراتها الملتوية المليئة بالمفاجآت، بينما تُوفّر تجربة "صدف سويرل" أول لعبة طوافة عالية السرعة في المنطقة.

وأعرب الدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال عن سعادته بإعلان افتتاح التوسعة الجديدة في ياس ووتروورلد، والتي تضم أكثر من 20 لعبة وتجربة مبتكرة، مشيراً إلى الحرص على أن تكون هذه التوسعة ممتعة وشائقة لكل من الأطفال والبالغين، وأن تعكس التزام ميرال بتطوير وجهات عالمية في جزيرة ياس.

وأكد الزعابي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " السعي باستمرار إلى تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة سياحية عالمية، خاصة خلال موسم الصيف الذي يمثل فرصة مثالية لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتعد "ياس ووتروورلد" واحدة من أبرز مدن الألعاب المائية في العالم، وتجمع بين الترفيه العائلي، والتجارب المائية الشائقة، وسرد القصص الإماراتية الأصيلة ضمن بيئة فريدة مستوحاة من التراث المحلي.