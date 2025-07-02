"الإمارات للدراجات" يعلن تشكيلته الرسمية لطواف فرنسا 2025

أبوظبي في 2 يوليو /وام/ أعلن فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية اليوم تشكيلته الرسمية التي ستخوض طواف فرنسا 2025، والتي تضم كلاً من جواو ألميدا "البرتغال"، وجوناتان نارفيز "الإكوادور"، وتادي بوجاتشار "سلوفينيا"، ونيلس بوليت "ألمانيا"، وبافل سيفاكوف "فرنسا"، ومارك سولير "إسبانيا"، وتيم ويلينز "بلجيكا"، وآدم ييتس "بريطانيا"، وذلك تحت إشراف المدير الرياضي جوكسيان ماتشين فيرنانديز، إلى جانب المدربين أندريه هاوبتمان من سلوفينيا، ماركو ماركاتو من إيطاليا، وسيموني بيدرازيني من سويسرا.

ويتوجه الفريق إلى السباق غدا بهدف حصد اللقب الرابع خلال السنوات الست الأخيرة، بقيادة النجم السلوفيني تادي بوجاتشار، الذي يخوض طواف فرنسا للمرة السادسة على التوالي، بعد موسم استثنائي حقق خلاله 17 فوزاً، من بينها لقب سباق كريتيريوم دو دوفينيه وطواف فلاندرز وسترادي بيانكي.

وتعزز تشكيلة الفريق بخمسة دراجين رافقوا بوجاتشار في فوزه الأخير بدوفينيه، في حين يضيف كل من مارك سولير ونيلس بوليت خبرتهما الطويلة للفريق. كما يطمح كل من تيم ويلينز وجوناتان نارفيز في تكرار التأثير الإيجابي الذي قدماه في المراحل السابقة، بينما أثبت بافل سيفاكوف جدارته بمكانه في التشكيلة بدوره الحاسم في المرحلة السابعة من دوفينيه.

ويخوض البرتغالي جواو ألميدا الطواف وهو في قمة عطائه، بعد أن أصبح أول دراج منذ عام 2012 يحقق ثلاثة انتصارات في سباقات المرحلة الواحدة ضمن الموسم ذاته، ما يجعله أحد أبرز أوراق الفريق في دعم بوجاتشار للفوز بلقبه الثاني على التوالي.

ويعود البريطاني آدم ييتس إلى السباق الذي شهد صعوده لمنصة التتويج العام الماضي، عندما فاز بالمرحلة الافتتاحية وحمل القميص الأصفر في بدايات الطواف، قبل أن يساهم في فوز زميله السلوفيني باللقب الثالث.