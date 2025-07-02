منطاد الإمارات يسدل الستار على مشاركته الثالثة في روسيا

موسكو في 2 يوليو /وام/ اختتم منطاد الإمارات، أمس، مشاركته الثالثة في مهرجان الأخوة الروسي الدولي للطيران بالمناطيد، الذي أقيم في مدينة نجني نوفغورود الروسية بمشاركة دولية واسعة ضمت فرقا من بلغاريا وسلوفاكيا وبيلاروسيا وأرمينيا إلى جانب عدد من الفرق الروسية.

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، إن هذه المشاركة تأتي ضمن الجولة العربية والعالمية للفريق التي أطلقها من مدينة برستول البريطانية، مشيرا إلى أن الفريق سيتجه قريباً إلى أرمينا لنشر ثقافة التواصل والتعايش السلمي بين جميع شعوب العالم.

وأكد المنصوري أن مشاركة الفريق في مهرجان الأخوة الروسي للمرة الثالثة، حققت نجاحا كبيرا مستندة على المشاركات السابقة ضمن منطاد "لن ينساك العالم يا زايد" ومنطاد "خليفة القائد" في كل من مدينة مينرال وتور ومدينة فكيلكو الروسية.

وأشار إلى أن الفريق التقى على هامش المشاركة في المهرجان، رئيس بعثة الفريق الأرميني الكابتن طيار نايري بريسجهان، الذي وجه دعوة لمنطاد الإمارات للمشاركة في مهرجان أرمينيا الدولي خلال سبتمبر القادم، لتكون دولة الإمارات أول دولة عربية تشارك في المهرجان الذي سينطلق في العاصمة يريفان.