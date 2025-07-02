"العربية للطيران" تطلق رحلات مباشرة من الشارقة إلى براغ

الشارقة في 2 يوليو/ وام/ أعلنت "العربية للطيران"، عن إضافة رحلات جديدة مباشرة بين الشارقة والعاصمة التشيكية براغ ابتداءً من 20 ديسمبر 2025؛ حيث ستسير الناقلة رحلات يومياً بين مطار الشارقة الدولي ومطار فاتسلاف هافيل في براغ.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الناقلة بتقديم المزيد من خيارات السفر لعملائها والإسهام في دعم حركة السياحة والتبادل الاقتصادي بين دولة الإمارات وأوروبا.

وتسهم إضافة براغ إلى شبكة وجهات "العربية للطيران" في تعزيز خيارات السفر المتاحة أمام المسافرين الراغبين في استكشاف جمال القارة الأوروبية إلى جانب وجهات شهيرة مثل فيينا وأثينا وكراكوف ووارسو "شوبان ومودلين" وميلانو وبيرغامو.

وتواصل "العربية للطيران" توسيع شبكة وجهاتها العالمية من خلال تسيير رحلات مباشرة انطلاقاً من الشارقة إلى مجموعة من المدن الحيوية في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا.