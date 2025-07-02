كأس العالم للأندية .. أرقام وإحصاءات لافتة في دور الـ"16"

دبي في 2 يوليو /وام/ اختُتمت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بإكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، الذي يضم كلاً من: بالميراس، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، وفلومينينسي، والهلال، وريال مدريد، وبوروسيا دورتموند.

وشهدت مباريات هذا الدور تسجيل 29 هدفاً في ثماني مباريات، بمعدل تهديفي بلغ 3.6 هدف في المباراة الواحدة، في مؤشر على قوة المنافسات وتنوع المستويات الفنية.

وتُعد مواجهة الهلال السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، الأعلى تهديفاً في هذا الدور، بعدما انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-3، في مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف، وفي المقابل اتسمت مباراتا بالميراس، مع بوتافوجو، وريال مدريد، مع يوفنتوس، بالتحفظ الدفاعي، حيث انتهت كل منهما بهدف دون مقابل.

وبرغم خروج بنفيكا البرتغالي من البطولة، تصدر لاعبه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، قائمة الهدافين المؤقتة برصيد 4 أهداف، ليؤكد حضوره اللافت في المسابقة.

وسجلت مباراة تشيلسي وبنفيكا رقماً قياسياً في المدة الزمنية، إذ امتدت لأكثر من أربع ساعات ونصف، بعد توقفها لنحو ساعتين "116 دقيقة" بسبب سوء الأحوال الجوية قبل خمس دقائق من نهايتها، فيما تمكن بنفيكا، من إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء، قبل أن يحسم تشيلسي المباراة بثلاثة أهداف في الأشواط الإضافية.

وأسفرت نتائج هذا الدور عن تأهل فريقين من البرازيل، هما بالميراس وفلومينينسي، إلى جانب أربعة فرق أوروبية تمثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى ممثل وحيد عن قارة آسيا والوطن العربي، وهو فريق الهلال السعودي، الذي حقق إنجازاً كبيراً بإقصائه بطل إنجلترا مانشستر سيتي.

وشهدت مباريات دور الـ16 منح 47 بطاقة صفراء، إضافة إلى حالتي طرد، وكانت مباراة بالميراس، وبوتافوجو، الأكثر خشونة، بإشهار 12 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، في حين كانت مباراة ريال مدريد، ويوفنتوس، الأكثر انضباطاً، إذ شهدت بطاقة صفراء وحيدة فقط.