عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة عائشة الخاجة

عجمان في 2 يوليو /وام/ قدّم سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء، اليوم، في وفاة المغفور لها عائشة عمر عبدالرحمن الخاجة، أرملة عبدالله أمين الشرفاء، رحمه الله، ووالدة صلاح ومحمد وعبدالمحسن ومعمر عبدالله أمين الشرفاء، وشقيقة عبدالرحمن وعارف عمر الخاجة.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدّم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.