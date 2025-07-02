تحت رعاية وبحضور ذياب بن محمد بن زايد.. تخريج دفعة 2025 في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أبوظبي في 2 يوليو /وام/ تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، احتفل "مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني" بتخريج 1494 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025، من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فروع أبوظبي والعين والظفرة، في حفل أُقيمَ في مركز أدنيك أبوظبي.

وشهد سموُّه مراسم الحفل، وكرَّم 57 طالباً وطالبة من المتفوقين الذين حصلوا على نسبة تزيد على 98%، تقديراً لتميُّزهم الأكاديمي وإنجازهم العلمي.

وتقدَّم سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بخالص الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة وحضوره الداعم، مؤكِّداً أنَّ هذا الإنجاز لم يكن ليتحقَّق لولا دعم القيادة الرشيدة، وحِرصها المستمر على تمكين الشباب.

وأعرب سعادته عن فخره واعتزازه بتخريج هذه الكوكبة المتميزة من الطلبة، مشيراً إلى التزام المركز بإعداد أجيال وطنية مؤهَّلة تُسهم بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في القطاعات الحيوية المختلفة.

وتخلَّل الحفل عرض فيديو استعرض فيه الطلبة الخريجون رحلتهم الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأدّوا قَسم الولاء للوطن، وألقى ممثِّل عنهم كلمة ملهمة عبَّرت عن طموحاتهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة.

وشهد الحفل تسليط الضوء على الإنجاز العالمي الذي حقَّقته مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باختيار فرع أم القيوين ضمن قائمة أفضل 10 مدارس في العالم في فئة "الابتكار"، ضمن "جائزة أفضل المدارس العالمية 2025" التي تنظِّمها مؤسسة "تي4 إيديوكيشن" العالمية، في إنجاز يعكس ريادة دولة الإمارات في التعليم التقني والمهني، وترسيخها لثقافة الابتكار في بيئات التعلُّم، ما يعزِّز مكانتها بين أبرز الدول الداعمة لتطوير منظومات التعليم المستقبلية.

وتُعَدُّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية من المؤسَّسات التعليمية الرائدة في الدولة؛ إذ توفِّر للطلبة منهاجاً دراسياً متقدِّماً يضمُّ ثلاثة مسارات رئيسية هي برنامج العلوم المتقدمة، والمسار المتقدم، والمسار العام.

وصُمِّمَت هذه المسارات لتلبّي اهتمامات الطلبة وطموحاتهم المستقبلية، وتضمن تميُّزهم في مجالاتٍ متنوعةٍ تشمل الهندسة والهندسة التطبيقية، والعلوم الصحية، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي.