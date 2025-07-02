"الشارقة للصحافة" يطلق بودكاست "من الشارقة نبدأ"

الشارقة في 2 يوليو / وام / أعلن نادي الشارقة للصحافة، الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إطلاق تجربة تدريبية جديدة ضمن النسخة السابعة من برنامج "إثمار" للتدريب الإعلامي تتمثل في إنتاج بودكاست يحمل عنوان "من الشارقة نبدأ" وذلك في إطار رؤية متكاملة لصناعة جيل إعلامي يمتلك أدوات التأثير والتواصل في العصر الرقمي.

ويعد برنامج "إثمار" أحد أبرز المبادرات الإعلامية في دولة الإمارات التي تعنى بتمكين الأطفال والنشء إعلامياً من خلال تدريب عملي يواكب أحدث التطورات في قطاع الإعلام.

وتنطلق النسخة السابعة من البرنامج في 14 يوليو الجاري، وتستمر لمدة شهر، يتلقى خلالها المشاركون من خريجي "إثمار" تدريباً متخصصاً في إعداد وتقديم البودكاست بالشراكة مع شبكة CNN بالعربية إلى جانب نخبة من الإعلاميين المتخصصين في الأداء الصوتي وصناعة الحلقات الحوارية.

وقال سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن برنامج "إثمار" الاستثمار بالأجيال القادمة وتمكينهم بالمهارات المهنية والمعرفية وأدوات التعبير والمسؤولية وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لافتاً إلى أن "إثمار" مشروع متكامل لصقل المواهب الإعلامية منذ سن مبكرة لبناء قاعدة وطنية من الكفاءات الإعلامية القادرة على صناعة محتوى يحمل الرسالة الثقافية والإنسانية في الدولة.

وأشار إلى أن بودكاست "من الشارقة نبدأ" يعزز الحضور الإعلامي الإيجابي للنشء عبر منصات معاصرة قادرة على الوصول والتأثير بما يأتي انسجاماً مع جهود الإمارة في بناء نموذج إعلامي ثقافي وتنموي يرتكز على الإنسان أولاً.

ويخوض المشاركون في النسخة الجديدة من البرنامج التدريبي "إثمار" تجربة متكاملة لإنتاج "البودكاست" تساهم في تحويل شغفهم إلى مشاريع إعلامية واقعية بدءاً من صناعة الفكرة وكتابة النصوص والأداء الصوتي والإخراج بهدف تقديم حلقات إعلامية تعبّر عن اهتماماتهم وتطلعاتهم وتظهر إمكانياتهم في مجالات التفكير والتحليل والتواصل الجماهيري.

وتأتي النسخة الجديدة من البرنامج امتدادًا لمخرجات "إثمار" في نسخه السنة الماضية التي شهدت تدريب أكثر من 450 مشاركاً وتنظيم 208 ساعات تدريبية تُرجمت إلى تجارب عملية متميزة.

وجرى اختيار المشاركين بالنسخة الجديدة من البرنامج الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا ضمن عملية مدروسة شملت ترشيح عدد من خريجي "إثمار" ممن أبدوا اهتماماً بالمحتوى الصوتي ثم مقابلات تقييم أجرتها لجنة متخصصة لضمان شغفهم وجاهزيتهم للمشاركة.

ويحرص نادي الشارقة للصحافة على إبقاء قنوات التواصل الدائمة مع منتسبي وخريجي برنامج "إثمار" للتدريب الإعلامي وادماجهم بالبرامج والفعاليات الإعلامية التي تساهم في بناء مهاراتهم وترسيخ قيم العمل الإعلامي.

وأتاح البرنامج التدريبي "إثمار" فرصة دمج ومشاركة الخريجين في العديد من الفعاليات الكبرى المحلية والدولية منها معرض الشارقة الدولي للكتاب والمنتدى الدولي للاتصال الحكومي والكونغرس العالمي للإعلام بالإضافة إلى منتدى الإعلام السعودي وغيرها من المشاركات لعرض آرائهم وتجاربهم.

وحصد برنامج "إثمار" للتدريب الإعلامي جائزة الكويت للإبداع نظرًا لتميزه وإسهامه في بناء الجيل الجديد من الإعلاميين وتمكين المنتسبين من المهارات الإعلامية عالية الجودة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.