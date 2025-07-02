سلطان بن طحنون يشهد جانباً من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2025

أبوظبي في 2 يوليو/ وام / شهد معالي الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، جانباً من فعاليات النسخة الرابعة من فعاليات “صيف أبوظبي الرياضي”، التي تنظِّمها مجموعة أدنيك، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، في مركز أدنيك أبوظبي حتى 21 أغسطس 2025.

وتفقَّد معاليه مرافق مركز أدنيك أبوظبي، في جولة رافقه فيها حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، مطلعا خلال الجولة، على البنية التحتية المتطورة للمركز، وملاعبه المتعددة التي تشهد إقبالاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك ملاعب مكيَّفة ومجهَّزة بأحدث التقنيات لأكثر من 12 رياضة جماعية، إضافةً إلى مضمار الركض الذي يُعدُّ أكبر مضمار داخلي في منطقة الشرق الأوسط بطول 1.200متر، ما يوفر بيئة مثالية لممارسة الرياضة خلال فصل الصيف.

وأشاد معاليه بأهمية فعاليات “صيف أبوظبي الرياضي” ، بصفته منصة رائدة تُسهم في تعزيز الحياة الصحية والنشاط البدني، وتشجيع الأفراد والعائلات على تبنّي أنماط حياة متوازنة، خاصةً في فصل الصيف، عبر توفير مساحات مصمَّمة وفقَ أفضل المعايير العالمية، ما يجسِّد رؤية الإمارة لبناء مجتمع صحي ونشِط، من خلال إتاحة فرص شاملة للجميع لممارسة الرياضة، وتحفيز التفاعل الاجتماعي، تماشياً مع أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات.

ويُعدُّ الحدث أيضا إحدى أبرز الفعاليات التي تشجع الاستفادة من المرافق الرياضية على مدى العام، ما يدعم الجهود التي تبذلها أبوظبي في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، من خلال استقطاب جميع فئات المجتمع للاستفادة من الأنشطة المتنوعة التي يوفّرها الحدث، بما في ذلك الرياضات التنافسية والفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار والقدرات.

ومن خلال هذا الحدث، ترسِّخ أبوظبي التزامها بتحويل الرياضة إلى ركيزة دائمة في حياة المجتمع، وتوفر من خلاله منصة لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، ما يُسهم في توحيد الجهود لترسيخ أنماط حياة أكثر صحةً ونشاطاً، ودعم الرفاه المجتمعي لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.