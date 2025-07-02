"الموانئ والجمارك" تحقق الصدارة العالمية في قطاع المسؤولية المجتمعية

دبي في 2 يوليو / وام / تُوجّت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي بجائزة "القائد العالمي في المسؤولية المجتمعية" من منظمة CSR Excellence Awards البريطانية، محققة الصدارة العالمية في فئة "الالتزام المجتمعي للجهات الحكومية" بعد منافسة مع أكثر من 300 ملف مقدم من مختلف دول العالم.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي هذا التتويج العالمي استحقاقاً للجهود المتواصلة والبرامج المبتكرة التي تطلقها المؤسسة ضمن خطتها السنوية في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تواكب رؤيتها الاستراتيجية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إنه مع بداية عام 2025، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تخصيص هذا العام ليكون "عام المجتمع"، وهو ما شكّل دافعاً كبيراً لنا في المؤسسة لمضاعفة الجهود والمبادرات المجتمعية الفاعلة، ولقد حرصنا خلال هذا العام على تقديم برامج مجتمعية مستدامة تستهدف مختلف الفئات، وتسهم في ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز التلاحم المجتمعي محلياً وعالمياً.

وأضاف أن الفوز بهذه الجائزة العالمية المرموقة هو شهادة دولية على التزامنا العميق بالمسؤولية المجتمعية، ويعكس رؤية قيادتنا الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، ونحن نعتبر هذا الإنجاز ليس مجرد فوز، بل مسؤولية جديدة تدفعنا للاستمرار والابتكار في خدمة مجتمعنا، مؤكداً أن هذا الإنجاز يتوج جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المجتمعية في عام المجتمع ويضاف إلى سجل الدولة الحافل بالمبادرات المجتمعية والإنسانية.

وذكر ابن سليّم أن تتويج مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بهذه الجائزة يعد إنجازاً ليس للمؤسسة فحسب، بل لدبي ودولة الإمارات بشكل عام نظراً لما شهدته هذه الجائزة من منافسة قوية من قبل أكثر من 300 ملف مقدم من جهات حكومية مختلفة حول العالم.

من جهته، أوضح سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة قد حظيت بشرف الفوز بهذه الجائزة من منظمة عالمية مرموقة، نظير المبادرات المجتمعية المبتكرة والمشاريع الخيرية الهادفة التي تعزز قيمة الإنسان في المجتمع، منوهاً بأن المؤسسة إلى جانب دورها في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، حرصت كذلك على القيام بواجباتها الإنسانية تجاه المجتمع.

يشار إلى أن CSR Excellence Award من أرفع الجوائز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتنظمها سنوياً منظمة بريطانية غير ربحية، تعنى بتكريم أفضل الممارسات المؤسسية حول العالم.

وجرت مراسم تكريم المؤسسات الفائزة بالجائزة في كاتدرائية سانت بول التاريخية في العاصمة البريطانية لندن، وتسلم الجائزة هند أحمد شاكر مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وتضمنت أبرز المبادرات المجتمعية التي نفذتها المؤسسة خلال عام 2025 برامج التعليم والتأهيل المهني، وحملات بيئية مستدامة، ومشاريع خيرية تدعم الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى مشاريع مجتمعية تستهدف الأسرة والطفولة وتحقيق الأمن الغذائي، وحملات صحية وتوعوية موسعة للوقاية من الأمراض بالتعاون مع المؤسسات الصحية والخيرية في الدولة.

