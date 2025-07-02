فلاي دبي تضع حجر الأساس لمركز صيانة الطائرات في دبي الجنوب

دبي في 2 يوليو/ وام / وضعت فلاي دبي حجر الأساس لمركز صيانة الطائرات الجديد في دبي الجنوب يمنح مرونة أكبر للناقلة في عمليات السيطرة وتسريع وتيرة أعمال الصيانة لأسطولها المتنامي.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن الناقلة، يمتد مركز صيانة الطائرات على مساحة عن 32.600 متر مربع، ويضم حظيرة صيانة للطائرات وورش عمل ودعم ومكاتب ليعكس التزام فلاي دبي بتعزيز قدراتها الداخلية وتطورها كناقلة متنامية مع توسع أسطولها وشبكتها.

وتبلغ تكلفة المرفق الجديد ملايين الدولارات، وسيتم إنجازه في الربع الأخير من العام 2026.

حضر حفل وضع حجر الأساس كلا من سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي وممثلين عن مشروع محمد بن راشد للطيران.

وقال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب إن وضع حجر الأساس لحضائر فلاي دبي الجديد لصيانة الطائرات في دبي الجنوب، هو إنجاز بارز يعكس النمو المستمر للشركة وتطور عملياتها التشغيلية، ما يعزز التزامنا بدعم قطاع الطيران في دبي من خلال بنية تحتية متطورة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للطيران.

من جانبه قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي إن هذا الاستثمار يمثل علامة فارقة في مسيرة فلاي دبي، فمنذ انطلاق عملياتنا في عام 2009، قطعنا شوطاً كبيراً في ربط دبي بالعالم ودفع عجلة الابتكار، وسيساهم إنشاء وتطوير حضائر صيانة الطائرات الجديد دوراً رئيسياً في المرحلة التالية من مسيرة النمو في الناقلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الإستراتيجية تُعد دعما لمتطلباتنا وقدراتنا المتزايدة في مجال الصيانة مع تسلمنا المزيد من الطائرات.

وكانت فلاي دبي وقعت اتفاقية مع "مشروع محمد بن راشد للطيران" لإنشاء أول مركز صيانة طائرات مخصص لها خلال معرض دبي للطيران 2023.

ويقع المركز في منطقة دبي الجنوب، ويوفر منظومة متكاملة للطيران والخدمات اللوجستية، مما يجعله موقعاً مثالياً لمنشأة الشركة.

وسيقع مركز الصيانة بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي والمتوقع أن يصبح أكبر مطار في العالم عند إنجازه، وصُمم مركز الصيانة الجديد لدعم خطط النمو الطموحة لشركة فلاي دبي، وسيضم فريقاً متنامياً يضم أكثر من 600 مهندس مؤهل يعملون في الصيانة الأرضية والخدمات الفنية والمواد وورش العمل، لضمان أعلى معايير السلامة لأسطول فلاي دبي وكفاءته التشغيلية.

يذكر أن فلاي دبي وقعت في معرض دبي للطيران 2023 على طلبيتها الرابعة لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، وهي تشغل اليوم أسطولا حديثاً وفاعلاً يتألف من طائرات بوينغ 737، ومن المتوقع أن تتسلم الشركة أكثر من 120 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس خلال العقد المقبل.