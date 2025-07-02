غرفة التجارة الدولية – الإمارات تعقد اجتماعها الرابع

دبي في 2 يوليو/ وام / عقد مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية – الإمارات اجتماعه الرابع في مقر غرف دبي أمس، حيث أعلن عن اختيار سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، أميناً عاماً لغرفة التجارة الدولية – الإمارات.

وشهد الاجتماع، الذي ترأسه حميد بن سالم، رئيس غرفة التجارة الدولية – الإمارات، إشادة بانتخاب مدير عام غرف دبي عضواً في مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية "ICC"، التي تضم في شبكتها أكثر من 45 مليون شركة حول العالم.

وأكد ابن سالم أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً للتعاون الوثيق بين غرفة التجارة الدولية – الإمارات وغرف دبي، ويعكس المكانة الريادية التي تحتلها دولة الإمارات على الساحة الاقتصادية العالمية.

وقال إن الانضمام إلى مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية يُعد مكسباً إستراتيجياً يعزز من قدرة دولة الإمارات على التأثير في صياغة أجندة التجارة الدولية والمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية العالمية، لا سيما تلك المرتبطة ببيئة الأعمال ونمو الشركات.

وأضاف أن هذه الخطوة تُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري واستثماري متقدم، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الابتكار وتطبيق الممارسات التي من شأنها رفع كفاءة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شهد الاجتماع تكريم حسن الهاشمي بمناسبة انتهاء مهامه كأمين عام لغرفة التجارة الدولية – الإمارات بعد عشر سنوات من الخدمة، حيث نوه المجلس بمستوى الأداء العالي والتفاني الذي أبداه الهاشمي في دعم مسيرة الغرفة وتحقيق أهدافها في خدمة قطاع الأعمال الإماراتي وتعزيز حضوره عالمياً.