محاكم أبوظبي العالمي تُعزز الوصول إلى العدالة عبر برنامج وساطة تطوّعي

أبوظبي في 2 يوليو/ وام / أطلقت محاكم أبوظبي العالمي "ADGM" اليوم لجنة من الوسطاء المتطوعين، في خطوة لتعزيز الوصول إلى العدالة، وتوسيع نطاق برنامج خدمات الوساطة القضائية الملحقة بمحاكم أبوظبي العالمي والذي أُطلق عام 2019، كأول برنامج من نوعه في المنطقة.

وتضم اللجنة الجديدة وسطاء معتمدين دولياً، يتطلعون إلى التطوع في مجال الوساطة ومشاركة خبراتهم من دون مقابل، مع الاستفادة من الخبرة العملية التي يوفرها نموذج الوساطة القضائية الملحقة بمحاكم أبوظبي العالمي.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الأطراف الخاضعة للأطر التنظيمية لمحاكم أبوظبي العالمي، في حال السعي إلى تسوية مبكرة للنزاعات، هذا إلى جانب المساهمة في صقل وتطوير الجيل القادم من الكفاءات والمواهب العالمية في مجال الوساطة.

وتم اعتماد الدفعة الأولى من الوسطاء المتطوعين، على أن تُعلن الدورات اللاحقة لتلقي طلبات المشاركة قريباً.

وتوفر الوساطة للأطراف المعنية مساحة سرية للتفاوض على تسوية النزاعات، ويُقرر فيها الأطراف جميع الخطوات بدون أي ضغوط.

وفي سياق الوساطة القضائية الملحقة بالمحاكم، تصبح الاتفاقية الخطية الموقعة بين جميع الأطراف ملزمة قانوناً وفي حال كانت هناك دعوى منظورة أمام المحكمة، تُصدر المحكمة أمراً بتنفيذ الاتفاقية، ويمكن تنفيذ هذا الأمر بطلب من أحد الأطراف.

وقالت ليندا فيتز آلان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي ADGM إنه منذ إطلاق برنامج الوساطة القضائية الملحقة بمحاكم أبوظبي العالمي في عام 2019، أثبت البرنامج فعاليته بشكل كبير، حيث سجل معدل تسوية بلغ نحو 80% سنوياً، ويشكل إنشاء لجنة الوسطاء المتطوعين خطوة مهمة لتطوير هذا البرنامج، كما يعكس التزام محاكم أبوظبي العالمي المستمر بتعزيز الوساطة كوسيلة متميزة لتسوية النزاعات، لاسيما في ضوء التغيرات الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا والمناخ.