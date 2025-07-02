شرطة أبوظبي تحصد جائزة دولية مرموقة في الطب الشرعي الذكي باليابان

أبوظبي في 2 يوليو/ وام/ حصدت شرطة أبوظبي ممثلة في العقيد الدكتور طبيب محمد أحمد الشيراوي طبيب أشعة جنائية وزميل معهد فيكتوريا للطب الجنائي في إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات على جائزة أفضل ورقة علمية محكّمة لعام 2025 في مجال التشريح الرقمي والذكي باليابان.

وتسلم الجائزة خلال الحفل الذي نظمته الجمعية الدولية لطب الأشعة والتصوير الجنائي في مدينة فوكوي باليابان والذي تضمن تكريم مجموعة بارزة من الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.

وتعد الجائزة اليابانية واحدة من أبرز الجوائز الدولية (رفيعة المستوى) في الطب الشرعي الذكي وتسجل انجازًا علمياً يُضاف إلى رصيد شرطة أبوظبي في الريادة والتنافسية والابتكار على الساحة الدولية بمنظومة العدالة الجنائية.

واستعرضت ورقة الباحث بالتعاون مع معهد فيكتوريا للطب الجنائي في أستراليا نتائج دراسة متقدمة شملت 456 حالة وفاة ناتجة عن ارتفاع ضغط الدماغ بسبب نزيف دموي قاتل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشريح الافتراضي للعين وقدمت مؤشرات جنائية دقيقة أبرزها إمكانية تصنيف هذا النوع من النزيف إلى حالات جنائية وأخرى غير جنائية ما يتطلب التوسع في أساليب التحقيق بناءً على هذه النتائج التقنية الحديثة.

وقدم العقيد الدكتور طبيب محمد أحمد الشيراوي الشكر والتقدير للقيادة الشرطية على دعمها المتواصل وحرصها على توفير البيئة العلمية المحفّزة وفق منظومة جودة حياة الموظفين في القيادة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يمثل دافعًا لمواصلة البذل والتميز، وتحقيق نقلة نوعية وفريده في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة والمجتمع.

وتحرص شرطة أبوظبي بناء على منظومة إدارة المعرفة على توفير الدعم المستمر لمنظومة البحث العلمي في المجالات الشرطية والطبية من خلال تقديم أفضل تجاربها وممارساتها المبتكرة في المحافل الدولية تعزيزا لتبادل المعرفة والخبرات وترسيخ مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة في تطوير العلوم الجنائية الرقمية وفق رؤية دولة الإمارات 2071.

ويأتي هذا التكريم الدولي الرفيع تقديراً للإسهامات المتميزة في مجال الطب الشرعي الرقمي، واستخدام التقنيات الذكية في تطوير أدوات التحقيق الجنائي، حيث تُمنح الجائزة لأفضل البحوث العلمية التي تُحدث فرقاً نوعياً في كشف أسباب الوفاة وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية.

وتُعد الجمعية الدولية لطب الأشعة والتصوير الجنائي في اليابان من أبرز الهيئات العلمية العالمية المتخصصة. وتعمل على تطوير معايير علمية متقدمة في مجالي التصوير الجنائي والتشريح الرقمي، وتسهم في دعم البحوث ذات الأثر العالي في تطوير العدالة، ورفع كفاءة الأداء الشرعي على مستوى العالم.