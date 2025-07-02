شراكة بين "راكز" و"أبوظبي الإسلامي" لتبسيط الخدمات المصرفية للمستثمرين

رأس الخيمة في 2 يوليو / وام / وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي بهدف تسهيل إجراءات فتح حسابات مصرفية للعملاء.

ومثل راكز في توقيع مذكرة التفاهم ياسر عبدالله الأحمد رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي، فيما مثل مصرف أبوظبي الإسلامي أميت مالهوترا الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد.

وترمي هذه الشراكة إلى تمكين عملاء "راكز" من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأعمال التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي بمنتهى السهولة ويشمل ذلك تشكيلة واسعة من حسابات الأعمال ذات المزايا الشاملة بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الحلول المصرفية الرقمية المصممة خصيصا لتلبية المتطلبات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة على حدة.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن "راكز" تسعى باستمرار إلى تطوير الخدمات بما يعزز تجربة المستثمرين ويدعم رحلتهم من التأسيس إلى النمو، مشيراً إلى أن التعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي يعد جزءا من هذا التوجه.

من جانبه قال أميت مالهوترا إن الشراكة مع "راكز" تعكس التزام المصرف الراسخ بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الذي يرتكز عليه اقتصاد دولة الإمارات، مشيراً إلى التزام “أبوظبي الإسلامي” بتسهيل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدعمها باستمرار من خلال مختلف المبادرات التي تمكن أصحاب الأعمال من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.