تعاون بين مدينة الفجيرة للإبداع وشركة اتصالات مصر

الفجيرة في 2 يوليو / وام / وقعت مدينة الفجيرة للإبداع وشركة اتصالات مصر اتفاقية تعاون في القاهرة، وذلك انطلاقا من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة بشكل فعال وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين المصريين الراغبين في تأسيس مشاريع جديدة أو التوسع بأنشطتهم التجارية داخل دولة الإمارات.

وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي سالم مرشود الحفيتي مدير عام مدينة الفجيرة للإبداع، ومن الجانب المصري المهندس حازم متولي مدير شركة اتصالات مصر .

وتنص الاتفاقية على توفير تسهيلات متكاملة تشمل تأسيس الشركات إلكترونياً من اتصالات مصر من دون الحاجة للسفر والحصول على التأشيرات والإقامات للمستثمرين والعاملين والأسرة، بالإضافة إلى حلول مكتبية مشتركة وقاعات اجتماعات ومؤتمرات مجهزة وغيرها من المزايا التي تدعم نجاح المشاريع التجارية.

وتستهدف الاتفاقية التعاون على تعزيز أطر تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية والمعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات لدى الطرفين.

وأكد سعادة سالم الحفيتي أن إمارة الفجيرة تعد اليوم وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة من الوجهات المثالية للسكن والعمل والاستثمار، حيث تتمتع ببنية تحتية متقدمة تشمل ميناء عالميا ومطارا دوليا وسكة قطارات للشحن والركاب سيتم افتتاحها في العام القادم تربط الإمارة بكل من دبي وأبوظبي.

وأضاف أن الإمارة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تخزين النفط مما يعكس أهميتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي إقليمي.

حضر توقيع الاتفاقية عبدالباسط المرزوقي القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الثقافة والإعلام بإمارة الفجيرة.