المفوضية الأوروبية تستعرض الإجراءات المنفذة لتحقيق هدف المناخ لعام 2040

بروكسل في 2 يوليو/ وام / نشرت المفوضية الأوروبية بيانًا بشأن تقديم المقترحات الأولى الخاصة بالصفقة الصناعية النظيفة، بعد بضعة أشهر فقط من تقديمها.

ونظرًا لأن بوصلة الاتحاد الأوروبي لضمان التنافسية وإزالة الكربون تسير جنبًا إلى جنب، فإن تنفيذها أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف المناخ لعام 2040.

يقدم بيان اليوم لمحة عامة عن الموجة الأولى من الإجراءات المُنفَّذة، والتقدم المُحرز، والتدابير المتبقية ومن أهم هذه الإجراءات إطار عمل مساعدات الدولة للصفقة الصناعية النظيفة، الذي اعتُمد الأسبوع الماضي، لدعم الاستثمار في التحوّل نحو الطاقة النظيفة.

كما تم الاتفاق على تبسيط آلية تعديل حدود الكربون “CBAM”، بإعفاء 90% من المستوردين، مما يُقلل من البيروقراطية ويضمن سلاسة التنفيذ.

ويُعد هذا التبسيط الخطوة الأولى قبل مراجعة أشمل لآلية تعديل حدود الكربون في نهاية العام، مصحوبة بمقترحات تشريعية لتعزيز الآلية.

واستعرض البيان نتائج تحليل المفوضية حول كيفية إيجاد حل لتسرب الكربون من الصادرات.

واستكمالاً لإطار عمل مساعدات الدولة والبيان الجديد، أصدرت المفوضية أيضاً توصية بشأن الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمارات في التقنيات النظيفة وإزالة الكربون من الصناعة، من خلال تدابير مثل الإهلاك المُسرّع والإعفاءات الضريبية كما قدّمت توصياتٍ ووثائقَ توجيهيةً لتحسين استخدام قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الطاقة.

ومن بين الإجراءات التي ستُسهم في تحقيق الصفقة الصناعية النظيفة، التدابيرُ المتعلقة بالطاقة بأسعار معقولة لتوسيع نطاق تصنيع مكونات الشبكة ودعم اتفاقيات شراء الطاقة، والمشروع التجريبي لبنك إزالة الكربون الصناعي القادم، وخطة عمل صناعة الكيماويات القادمة، والحوارات القطاعية مع أصحاب المصلحة.

ومن المتوقع صدور مقترحات الإطار المالي متعدد السنوات المقبل في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، والتي ستُحدد أيضًا كيفية دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية للتحول النظيف.