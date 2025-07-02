847 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال أبريل 2025

أبوظبي في 12 يونيو / وام / سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال شهر أبريل من العام الحالي 2025، إيرادات تصل إلى 847 مليون درهم، موزعة بواقع 540 مليون درهم للغرف، و256 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و51 مليون درهم إيرادات أخرى.

ووفقاً للبيانات الأولية لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارة خلال شهر مارس 2025 نحو 531 ألف نزيل، في مؤشر يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية، مدعومة بتنوع خيارات الإقامة وارتفاع مستويات الخدمات الفندقية.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية التي استقبلت الزوار في أبوظبي خلال شهر مارس 172 منشأة تضم 34.383 غرفة فندقية، فيما بلغ إجمالي عدد ليالي الإقامة نحو أكثر من 1.52 مليون ليلة، مسجلة معدل إشغال بنسبة 87 في المئة، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة الفندقية نحو 614 درهماً.

وتصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ 149 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ 148 ألف نزيل، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ 97 ألف نزيل، حيث يعكس هذا المؤشر استمرار النمو في القطاع السياحي للإمارة، معززة مكانتها كوجهة مفضلة للزوار من مختلف الأسواق العالمية.

وبحسب التصنيف الفندقي، استقبلت الفنادق فئة خمس نجوم النسبة الأكبر من النزلاء بإجمالي 265 آلاف نزيل، كان في صدارتهم الزوّار الأوروبيون بـ 95 ألف نزيل، بينما توزّع باقي النزلاء على فنادق فئة أربع نجوم بـ 143 ألف نزيل، والفنادق من فئة ثلاث نجوم وأقل بـ 63 ألف نزيل، إضافة إلى 61 ألف نزيل في الشقق الفندقية.