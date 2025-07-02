منصة “الوجه المثالي 2” في مطار دبي تعزز ثقافة التعامل الحضاري في المجتمع

دبي في 2 يوليو/ وام / انطلقت في مطار دبي الدولي منصة “الوجه المثالي 2”، التي أطلقتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تحت شعار “هذه دبي التي نريد”، بهدف ترسيخ السلوك الإيجابي وتعزيز ثقافة التعامل الحضاري في المجتمع من خلال تسليط الضوء على النماذج الملتزمة وتشجيعها، بما يعكس صورة الإمارة كنموذج رائد في القيم الإنسانية والاجتماعية.

واطلع سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، يرافقه ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، وعدد من قيادات إقامة دبي، إلى جانب عيسى الشامسي، النائب الأول للرئيس - عمليات مباني المسافرين بمطارات دبي.. على الأنشطة التفاعلية التي تقدمها المنصة في مبنى المغادرين 3 بمطار دبي، وما حققته من تفاعل مجتمعي لافت.

وتستمر فعاليات المنصة حتى 13 يوليو الحالي، في تجربة تفاعلية تتيح للزوار المشاركة في توثيق مواقف إنسانية، والتعهد بالالتزام بالسلوك الإيجابي، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع.

كما تسلط المنصة الضوء على أفراد جسّدوا بسلوكهم قيمًا حضارية، وتمنحهم بطاقة شكر موقعة بعبارة: “الوجه المثالي، وهذه دبي التي نريد”.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري أن المنصة تجسّد رؤية دولة الإمارات في ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية، وتعكس تقدير دبي للسلوك الحضاري والإنساني، موضحًا أن تصميمها يهدف إلى إتاحة مساحة تفاعلية للتواصل المباشر مع أفراد المجتمع، والتعرف إلى تطلعاتهم وملاحظاتهم، ضمن جهود الإدارة لوضع الإنسان في صدارة الأولويات وتحقيق جودة حياة عالية، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي.