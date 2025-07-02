"التنمية الأسرية" تنظم ملتقى حوارياً للتعريف بخدماتها في الختم

أبوظبي في 2 يوليو/ وام/ نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ملتقى حوارياً في منطقة الختم، تحت عنوان "التعريف بخدمات مؤسسة التنمية الأسرية واستقصاء آراء المجتمع"، وذلك للتعريف بالخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة لمختلف فئات المجتمع خاصة كبار المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة - بمجلس الختم.

ويأتي الملتقى في إطار حرص مؤسسة التنمية الأسرية على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية، وتطوير الخدمات بناءً على المعطيات الميدانية، بما يُسهم في رفع جودة الحياة الأسرية والاجتماعية.

حضر الملتقى سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة عبد الرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي بمؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة مريم مسلم المزروعي، مدير دائرة خدمة المجتمع بمؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة وفاء آل شعلي، مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، بالإضافة إلى عدد من الأسر من كافة فئات المجتمع.

وأكدت سعادة مريم محمد الرميثي، أهمية قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الذي يعكس التوجه الإنساني لسموه بما يخص صلاحيات مؤسسة التنمية الأسرية ويعزّز من دورها في دعم الاستقرار الأسري، من خلال خدمات التوعية والإرشاد وفي تقديم خدمات الرعاية لكبار المواطنين وتمكينهم تقديراً لعطائهم ودورهم في بناء الوطن.

وتوجهت سعادتها بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، على دعمها المتواصل لمسيرة العمل الاجتماعي والإنساني، ورعايتها الكريمة لمبادرات المؤسسة التي تنطلق برؤية إستراتيجية واضحة، وخطط مدروسة بعيدة المدى، تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي ، مؤكدة أن رؤية سموها الثاقبة تشكل مصدر إلهامٍ دائم في مسيرة تمكين الأسرة، ورعاية كبار المواطنين.

وقالت إن هذا اللقاء، يأتي انطلاقاً من قناعتنا بأن المجتمع هو الشريك الأهم في رسم ملامح الخدمات المجتمعية التي نقدمها لتحسين جودة حياتهم، وهو ما يُشكل فرصةً مهمة لفهم احتياجاتهم الفعلية، وتطوير برامجنا بما يتناسب مع تطلعاتهم، ويُسهم في بناء بيئة أسرية مستقرة، ومجتمعٍ متماسكٍ يرتكز على القيم الأصيلة، والنهج الوقائي والاستباقي في العمل الاجتماعي.

من جانبه قال سعادة عبد الرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي بمؤسسة التنمية الأسرية: إن المؤسسة تولي أهمية كبيرة للدراسات والمسوحات الميدانية باعتبارها أداةً علميةً دقيقةً لفهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة في إطار حرصها على تطوير خدماتها بما يتوافق مع الواقع المجتمعي.

وأكدت سعادة مريم مسلم المزروعي، مدير دائرة خدمة المجتمع، أن مراكز تقديم الخدمات المجتمعية التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية تُعد ركيزة إستراتيجية لتمكين حضور المؤسسة في إمارة أبوظبي، لما لها من دور محوري في تعزيز التماسك الأسري، وتمكين مختلف فئات المجتمع، من خلال تقديم خدمات شاملة ترتكز إلى أفضل الممارسات الوقائية والتنموية والإرشادية.

وأكدت سعادة وفاء آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تُقدم منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج المجتمعية التي تُلبي احتياجات كبار المواطنين بجانب الأسرة، انطلاقاً من رسالتها في تمكين أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم.