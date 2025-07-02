شبكة أم القيوين الإذاعية تطلق مبادرة “الإعلامي الصغير 2025”

أم القيوين في 2 يوليو/ وام / أطلقت شبكة أم القيوين الإذاعية مبادرة صيفية تحت عنوان “الإعلامي الصغير 2025”، التي تهدف إلى صقل مهارات اليافعين المواطنين وتأهيلهم للتعرف إلى أسس العمل الإذاعي، وإعداد جيل يمتلك أدوات الاتصال الفعال والمعرفة المهنية اللازمة لخوض تجربة الإعلام بمستوى احترافي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساهمات الشبكة في مبادرات “عام المجتمع 2025” الذي يشكل فرصة لتكريس ثقافة التمكين المجتمعي وتحفيز الطاقات الشابة على استثمار قدراتها الإبداعية في خدمة الوطن.

وتستهدف المبادرة اليافعين الذكور من أبناء إمارة أم القيوين حصرياً ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، حيث سيتم تنظيم البرنامج التدريبي مجانا في المبنى الرئيسي لشبكة أم القيوين الإذاعية على مدار شهر كامل يمتد من 14 يوليو الحالي، وحتى 14 أغسطس المقبل.

وترتكز مبادرة "الاعلامي الصغير 2025" على تطوير مجموعة من المهارات والموضوعات التخصصية، يتضمن التدريب محاور أساسية تشمل إتقان فن الإلقاء الإذاعي وأساليب تقديم البرامج باللغة العربية ، والتعرف إلى أساليب التعامل مع رهبة الميكروفون والتغلب على مظاهر التوتر أثناء التقديم المباشر، فضلاً عن تنمية مهارات التحكم في الصوت والنبرة بما يعزز حضور المذيع ويثري قدراته على الإقناع والتواصل مع الجمهور.