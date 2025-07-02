"نسائية دبي" تنظم برنامج "بيتنا أخضر" للارتقاء بجودة حياة المجتمع

دبي في 2 يوليو/ وام / تنظم جمعية النهضة النسائية بدبي بالتعاون مع بلدية دبي ونادي ذخر برنامج "بيتنا أخضر" ضمن مبادرة "كبار الدار".

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات عضوات نادي ذخر في الزراعة المنزلية وتدريبهم على كيفية استغلال أوقاتهم بما يعود بالنفع على صحتهم النفسية والجسدية.

ويأتي البرنامج تماشيا مع عام المجتمع وترسيخا للقيم الإنسانية والاجتماعية الوطنية ووجوب الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي وتعزيز قدراتهم على التواصل المجتمعي وممارسة الحياة النشطة واستثمار طاقاتهم.

ويمتد البرنامج لثلاثة أيام وضم ثلاث ورش توعوية لجمهور السيدات أعضاء نادي ذخر بتنظيم من إدارة الزراعة - بلدية دبي وذلك في نادي ذخر بحديقة الصفا.

وأكدت الدكتور فاطمة محمد سعيد الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي أن البرنامج يهدف إلى خلق أجواء من المتعة في البستنة المنزلية وتوعيتهم لمهارات الزراعة بالمنزل وامتلاك مهارات معرفية أعلى مما يحقق جودة حياة أعلى لهم و يعزز من صحتهم النفسية و تفاعلهم الاجتماعي.

وقالت إن الجمعية تعمل على نشر التوعية المجتمعية والوطنية بين شرائح الأسرة وتأصيل منظومة القيم والهوية والموروث الوطني وتقوم بدور محوري في تعزيز هذه القيم من خلال المشاركة النوعية لأفراد المجتمع وتنمية الشغف بالأنشطة والبرامج الاجتماعية.