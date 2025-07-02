الشارقة.. اعتماد 111 طلبًا ضمن برنامج المنح التكميلية للمتقاعدين بقيمة 4.95 ملايين درهم

الشارقة في 2 يوليو/ وام / اعتمدت لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة ضمن برنامج الدعم التكميلي للمتقاعدين،111 طلبًا جديدًا استوفت الشروط والمعايير المعتمدة، بتكلفة سنوية إجمالية بلغت 4,955,503.08 دراهم، وذلك من أصل 133 طلبًا تم عرضها ودراستها وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة اليوم، برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

ويأتي اعتماد هذه الطلبات في إطار حرص إمارة الشارقة على تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين، ودعم استقرارهم المعيشي من خلال تقديم منح تكميلية تسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يعزز من جودة حياتهم.

وأكدت اللجنة استمرارها في دراسة الطلبات بدقة وفاعلية، وفق آليات تضمن سرعة البت وتحقيق العدالة الاجتماعية، انسجامًا مع رؤية الإمارة في رعاية مختلف فئات المجتمع.