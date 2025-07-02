"التخطيط والمساحة" بالشارقة تحصد ثلاث جوائز ضمن "جوائز الأداء المالي المتميز"

الشارقة في 2 يوليو/ وام / فازت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة بثلاث جوائز ضمن الدورة السادسة من "جوائز الأداء المالي المتميز" التي تنظمها دائرة المالية المركزية بالشارقة، حيث نالت جائزة "النخبة"، إحدى أرفع الجوائز المؤسسية، وجائزة "الجهة الرائدة في تطبيق معايير الموازنات"، إلى جانب جائزة "المحاسب المتميز" التي حصل عليها عبد الرحيم آل علي من موظفي الدائرة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم على مسرح الجامعة القاسمية، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، وسعادة المهندس حمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية المشاركة.

وقال، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، إن هذا الإنجاز، يمثل ثمرة لنهج مؤسسي قائم على التخطيط المالي السليم، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأكدت، أماني المحيان، مدير إدارة الشؤون المالية في الدائرة، أن الإنجاز يعكس التزام الدائرة بالتميز المالي والتطبيق المستمر لأفضل الممارسات.