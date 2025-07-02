دبي تطلق برنامج تملك العقار الأول لتيسير امتلاك المنازل للمشترين للمرة الأولى

دبي في 2 يوليو / وام / أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي برنامج تملك العقار الأول في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من امتلاك منازلهم الأولى من خلال تسهيلات نوعية تشمل أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة وأسعار تفضيلية وحلول تمويل عقاري مخصصة.

ويأتي البرنامج الجديد في إطار جهود دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية دي 33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 ومبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات إذ يسعى إلى رفع نسب التملك السكني وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتكريس مرونة السوق العقاري.

وتم الإعلان عن البرنامج خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر دائرة الأراضي والأملاك بحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري وهادي بدري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية إلى جانب ممثلين عن بنوك وشركات تطوير عقاري مشاركة في المبادرة.

ويتيح البرنامج للمشترين المؤهلين فرصة الاطلاع المبكر على المشاريع الجديدة منذ مراحل التخطيط بالإضافة إلى الحصول على شروط تجارية محسنّة تشمل أسعاراً تفضيلية لوحدات تصل قيمتها حتى خمسة ملايين درهم كما يوفر البرنامج حزمة من التسهيلات للمقيمين من مختلف الجنسيات ممن لم يسبق لهم التملك الحر في دبي وتتجاوز أعمارهم 18 عاما.

ويضم البرنامج مجموعة واسعة من الشركاء من شركات التطوير العقاري مثل إعمار ودبي العقارية وداماك ومراس وعزيزي ودانوب ونخيل وبن غاطي وبيوند وإلينغتون ووصل وبالما القابضة إضافة إلى بنوك كبرى تشمل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك المشرق حيث تقدم هذه المؤسسات خيارات تمويل عقاري مصممة خصيصا لدعم المشترين لأول مرة.

وأكد معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن إطلاق البرنامج يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التماسك المجتمعي، موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في تحفيز الطلب وتنشيط السوق العقاري وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي من جانبه أشار سعادة عمر بوشهاب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن البرنامج يعزز الشفافية والتنوع في السوق ويوفر فرصا واقعية للأفراد والعائلات لامتلاك مساكنهم وبناء مستقبل مستقر في بيئة اقتصادية جاذبة ومستدامة.